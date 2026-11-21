La noche del pasado viernes 20 de noviembre, un accidente se registró durante una función circense en Temuco, en la Región de La Araucanía, luego de que cediera una de las gradas con público en su interior.

El hecho ocurrió tras el derrumbe de una de las gradas del Circo de los Hermanos Suárez, lo que provocó que 30 personas del público resultaran lesionadas.

De acuerdo con información consignada por Emol, tres personas resultaron con lesiones de mayor consideración y fueron derivadas hasta el Hospital Regional de Temuco, mientras que las otras 27 lograron evacuar sin heridas de gravedad.

Tras el procedimiento policial, carabineros confirmó que el recinto funcionaba sin autorización municipal vigente, por lo que su dueño fue infraccionado y posteriormente detenido.

“Durante el procedimiento, Carabineros cursó una infracción al propietario del circo Hermano Suárez, por realizar la función sin contar con el debido permiso municipal. Posteriormente, alrededor de la 1:30 de la madrugada, el propietario fue detenido por el delito de lesiones leves”, sostuvo la capitán Leslie Aravena, subcomisario de los Servicios de la 2.ª Comisaría de Temuco.

“Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien instruyó el apercibimiento del imputado”, agregó.

Por su parte, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Temuco, Cristian Mellado, detalló que “está en investigación el porqué cedió esta estructura, pero a raíz de esto tuvimos tres personas lesionadas, una de ellas menor de 7 años, una adulta mayor y un joven con posibles fracturas”, sostuvo.

En tanto, desde la administración del recinto, Bastián Cartes, señaló a La Tercera que el accidente se habría originado por el deslizamiento hacia adelante de una de las estructuras de soporte a raíz del hundimiento del suelo, el cual se encontraba reblandecido debido a recientes precipitaciones en la zona.

Asimismo, entre los antecedentes recabados tras el incidente, el circo había adelantado su función de estreno, programada para este sábado, con el fin de realizar una presentación gratuita dirigida a la comunidad.