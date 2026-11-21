Un tenso intercambio en la red social X sostuvieron este sábado los diputados Emilia Schneider (FA) y Johannes Kaiser (PNL), en medio de la tensión política instalada durante esta semana tras la discusión en el Congreso por el financiamiento público de tratamientos hormonales.

La controversia escaló luego de que Kaiser fuera cuestionado por referirse a la parlamentaria en masculino en una reciente entrevista, lo que provocó diversas reacciones en el mundo político.

El intercambio en la red social comenzó luego de que Johannes Kaiser publicara un mensaje en su cuenta oficial donde defendió su postura: “Si tienes un problema conmigo por decir la verdad, entonces el problema no es conmigo. Es con la verdad”, escribió el parlamentario.

Si tienes un problema conmigo por decir la verdad entonces el problema no es conmigo. Es con la verdad. — Johannes Kaiser (@Jou_Kaiser) November 21, 2026

Frente a esa publicación, Emilia Schneider respondió cuestionando el foco de los dichos del diputado y se refirió al marco legal vigente del país.

“No entiende el punto, se lo aclaro: me tiene sin cuidado la ‘verdad’ que usted crea sobre mí. Tanta fijación dice más de usted que de mí. Lo importante: Chile tiene una ley de identidad de género que reconoce a las personas trans y eso sí que es verdad. E implica respeto”, señaló la diputada.

En el mismo mensaje, la parlamentaria advirtió sobre las consecuencias que tienen este tipo de discursos en la convivencia y seguridad de las personas trans.

“¿En qué aporta al debate tratar a una persona de una forma distinta a cómo se presenta ante el mundo? Nadie le pide una convicción interna, porque a nadie le importa. Es respeto, porque si no, el mensaje que queda es que es válido pasar a llevar a personas trans porque no estás de acuerdo, y de ahí a la violencia callejera no hay tantos pasos”, enfatizó.

Schneider agregó que “el problema no es con usted, el problema es el efecto que tienen sus palabras y gustitos en la sociedad. Cuando hablo de usted, yo hablo de sus ideas fracasadas y respondo sus mentiras, usted habla de mi identidad y mis genitales. Rarísimo”.

No entiende el punto, se lo aclaro: me tiene sin cuidado la “verdad” que usted crea sobre mi. Tanta fijación dice más de usted que de mi. Lo importante: Chile tiene una ley de identidad de género que reconoce a las personas trans y eso sí que es verdad. E implica respeto. En qué aporta al debate tratar a una persona de una forma distinta a cómo se presenta ante el mundo? Nadie le pide una convicción interna, porque a nadie le importa. Es respeto, porque sino el mensaje que queda es que es válido pasar a llevar a personas trans porque no estás de acuerdo, y de ahí a la violencia callejera no hay tantos pasos. El problema no es con usted, el problema es el efecto que tienen sus palabras y gustitos en la sociedad. Cuando hablo de usted yo hablo de sus ideas fracasadas y respondo sus mentiras, usted habla de mi identidad y mis genitales. Rarísimo. — Emilia Schneider (@emischneiderv) November 21, 2026

La réplica de Kaiser y la contrarrespuesta de Schneider

Posteriormente, Kaiser volvió a responder en el mismo hilo, e insistió en su postura y vinculó la discusión con la situación de niños y adolescentes: “Usted no entiende el punto. Más allá de la cortesía, no tengo por qué ocultar mi convicción interna, respaldada por la observación empírica y la biología”.

Sostuvo que “el porqué sale a la palestra es esencialmente porque empuja a otra gente, especialmente a menores de edad, por un camino doloroso y que termina para muchos con sus cuerpos destrozados, al igual que sus vidas, sin mejorar de manera alguna su salud mental”.

Asimismo, añadió: “Yo lamento desde el fondo de mi alma el calvario que Usted sufre, pero eso no le autoriza a empujar a otros al mismo destino. Menos por ley. Menos en base a engaños. Ya basta.

Usted no entiende el punto. Más allá de la cortesía, no tengo por que ocultar mi convicción interna, respaldada por la observación empírica y la biología. El por qué sale a la palestra es esencialmente porque empuja a otra gente, especialmente a menores de edad, por un camino doloroso y que termina para muchos con sus cuerpos destrozados, al igual que sus vidas, sin mejorar de manera alguna su salud mental. Yo lamento desde el fondo de mi alma el calvario que Usted sufre, pero eso no le autoriza a empujar a otros al mismo destino. Menos por ley. Menos en base a engaños. Ya basta. — Johannes Kaiser (@Jou_Kaiser) November 21, 2026

La diputada rechazó de inmediato los términos utilizados por Kaiser y lo emplazó por su rol político frente al Ejecutivo.

“De calvario nada, soy una persona muy en paz conmigo misma”, defendió. “Nadie le pide cortesía, no importa. Lo que dice no es cierto, y lo expliqué latamente ayer en la misma radio donde usted fue a tirar la piedra y esconder la mano con cobardía sobre mí. Porque apenas lo interrumpen, recula”, apuntó.

En esa línea continuó que “nadie empuja a ningún niño o niña a nada, eso no se lo acepto. Es usted el que quiere imponer una visión que NO tiene respaldo en la ciencia. Lo que estamos defendiendo es precisamente la posibilidad de tomar decisiones difíciles con criterio médico y familiar. No es imponer, pero usted sí quiere prohibir programas que no existen y cerrar una discusión sin la voz de familias ni sociedades científicas”.

La parlamentaria concluyó: “Chile entero conoce su falta de rigor y altura. Vea a su excamarada, el presidente Kast, otra cosa es con guitarra. Ser un polemista es una cosa, hacerse cargo es otra. Saludos!”