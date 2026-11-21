El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, volvió a cuestionar la nueva Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) impulsada por el Gobierno, a la que acusó de promover una densificación de las ciudades sin planificación urbana.

“Es muy complicado que se pretenda aumentar la densidad de una ciudad completa por la vía del decreto y no por la vía de la planificación”, sostuvo la autoridad regional este sábado, según consignó La Tercera, tras una actividad en la comuna de Independencia.

Orrego advirtió que “la Oguc no exige ningún estudio de capacidad”. “Entonces la verdad es que me parece que no es la manera de producir una densificación equilibrada y sostenible en el tiempo. Esto es pan para hoy, hambre para mañana”, afirmó.

El gobernador también apuntó al objetivo económico detrás de la medida. “Uno no puede pretender reactivar la economía con una densificación indiscriminada y sin planificación urbana”, señaló.

Orrego cuestiona cambios a la OGUC impulsados por el Gobierno

Los cambios están contenidos en el Decreto Supremo N°68 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), promulgado el 24 de julio y publicado en el Diario Oficial el 2 de octubre, luego de que la Contraloría tomara razón de él con alcances.

El Gobierno ha defendido la modificación como una herramienta para impulsar la construcción y bajar el precio de las viviendas nuevas.

Según Orrego, el debate es de fondo constitucional. “Aquí se está pasando a llevar la prerrogativa que tienen tanto municipios como gobiernos regionales en la planificación de los territorios y eso es lo que tiene que determinar el Tribunal Constitucional (TC), que tiene para este efecto una competencia exclusiva distinta a la de Contraloría”, indicó.

Tribunal Constitucional revisará requerimiento contra el decreto

El Tribunal Constitucional declaró admisible el 11 de noviembre un requerimiento presentado por diputados de oposición contra el decreto. Los parlamentarios acusan que el Ejecutivo, al modificar normas de densidad, constructibilidad y estacionamientos por la vía reglamentaria, invade facultades propias de los municipios.

El gobernador cuestionó además que la modificación se haya hecho por decreto, pese a que existe una ley dictada a comienzos de este año que faculta a los planes intercomunales a aumentar la densidad en torno a los ejes de transporte.

“Insisto, hay barrios que no les cabe más gente si es que no se cambian las condiciones de servicio, de equipamiento, de espacio público y de capacidad sanitaria. Si no lo hacemos, después no nos quejemos”, expresó.

En la misma línea, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, calificó la medida como “un error”. “Creo que se debería de haber considerado la variable de la densidad en las comunas que hoy día existen”, agregó.

La controversia tiene efectos directos en el sector inmobiliario. La industria ha advertido que la revisión en el TC podría retrasar el desarrollo y el inicio de nuevos proyectos, mientras que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que la acción retrasará la reactivación de la construcción que el Ejecutivo esperaba desde noviembre.