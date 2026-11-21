La salida de Carolina Rossi de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación se concretó este jueves, luego de semanas de diferencias con la ministra Ximena Lincolao.

El conflicto estuvo marcado por discrepancias sobre la conducción de la cartera y cuestionamientos por la desvinculación de funcionarios.

La renuncia fue aceptada por el Gobierno en medio de la controversia por el acuerdo que Lincolao suscribió con OpenAI, empresa desarrolladora de ChatGPT.

El memorándum de entendimiento también quedó bajo revisión de la Contraloría, que solicitó antecedentes al ministerio a solicitud del diputado Jaime Araya.

En este contexto, en entrevista con La Tercera, la exsubsecretaria abordó las diferencias con Lincolao y reveló que no tuvo información ni acceso previo a la firma del acuerdo con la compañía estadounidense.

Consultada sobre si estaba de acuerdo con el entendimiento, Rossi afirmó que “no tuve información o acceso previo a la firma del acuerdo”.

“Puede ser un acuerdo que de fondo esté correcto, pero no me pareció no haber conocido esta información al detalle previo a que saliera en la prensa”, añadió.

Respecto de las diferencias que terminaron provocando su salida, la exautoridad explicó que tenía una visión distinta sobre la política científica y el vínculo que debía mantener el ministerio con la academia y los investigadores.

Al profundizar en esas discrepancias, sostuvo que “yo apoyo la tecnología, pero faltó espacio de conversación profunda con la academia y los científicos”.

Rossi también abordó las desvinculaciones de funcionarios del ministerio, contradiciendo la versión entregada públicamente por Lincolao, quien había señalado que estaba al tanto de esas decisiones. Al respecto, aseguró: “No estaba al tanto de esos despidos”, y precisó que se enteró cuando estaban ocurriendo.