El senador independiente, Matías Walker, acusó al Partido Nacional Libertario (PNL) y al Partido Republicano (REP) de intentar reemplazar la voluntad de las familias a través del Estado y cuestionó la acusación constitucional contra la ministra de Salud, May Chomali.

Las críticas surgen tras el rechazo en el Senado de la indicación del Ejecutivo que buscaba terminar con el financiamiento público de tratamientos de la hormonización en menores de 18 años.

En entrevista con The Clinic, el parlamentario se refirió al debate y apuntó al alcance del Estado sobre las decisiones privadas y familiares.

“Nos estamos jugando qué tipo de país queremos: si vamos a tener un país que le reconozca la autonomía a las personas y a sus familias o si queremos un Estado totalitario al borde del nazismo y del fascismo”, afirmó.

El senador fue el único voto en contra de su sector; al ser consultado por si el Gobierno se ha contactado con él, valoró “el respeto que han tenido por mi postura, que es conocida desde antes, porque yo fui uno de los que apoyó la Ley de Identidad de Género durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera“.

Asimismo, recordó una conversación previa que sostuvo con el Presidente José Antonio Kast antes del inicio de su mandato, en la que afirmó que “va a contar con todo mi apoyo en lo que signifique reactivar el empleo, la economía, las leyes de seguridad”.

“Pero, no voy a aceptar retrocesos ni en materia de derechos sociales ni en materia de libertades individuales ni en matrimonio igualitario ni en la Ley de Identidad de Género”, recalcó.

El senador también emplazó a quienes cuestionan su voto y los acusó de promover información falsa en el debate público respecto de las edades en que se aplican estos procedimientos.

“Yo lo lamento profundamente, porque ese es el estilo que ha tenido para hacer política la extrema derecha en el mundo“, sostuvo, aludiendo al partido politico de ultraderecha Vox, además de referentes internacionales como Javier Milei y Donald Trump.

“Han mentido. Han dicho que los tratamientos hormonales se aplican a niños, cuando eso es falso. Hay una circular del Minsal que se mantiene vigente que restringe los tratamientos a mayores de 16 años con consentimiento de los padres, con supervisión médica, con acompañamiento médico”, enfatizó.

Cuando se le preguntó si espera retomar el contacto con el líder de republicanos, Arturo Squella, Walker aseguró que “no es necesario”.

En esa línea apuntó que “la postura de libertarios y republicanos es una postura totalitaria porque a través del Estado quieren reemplazar la voluntad de las familias y de los propios adolescentes mayores de 16 años”, agregó.

Respaldo a la ministra Chomali y reparos a la vía presupuestaria

Sobre la vía utilizada por el Gobierno para impulsar la discusión, Walker respaldó y coincidió con lo planteado por el exministro Jaime Mañalich, al sostener que los asuntos de fondo vinculados a derechos no deben abordarse mediante indicaciones en la Ley de Presupuesto.

Finalmente, el parlamentario eximió de responsabilidad a la titular de Salud, y destacó su gestión en iniciativas como el plan de alerta oncológica y la Ley Ricarte Soto, y anticipó un amplio rechazo en caso de avanzar en una acusación en su contra.

“Hoy aclaró que no tenía un compromiso con libertarios, como ellos habían dicho. Me parece una gran ministra, pese a que podamos tener diferencias en esta materia“, afirmó.

“Si intentan los sectores de derecha una acusación constitucional contra ella, esa acusación va a tener un rechazo transversal, no me cabe duda, desde la centro derecha a la izquierda”, concluyó el senador.