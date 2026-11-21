CNN
Otras reivindicaciones que han impulsado las protestas lideradas por la Generación Z este otoño incluyen el alto desempleo, la crisis climática y el temor a que los gobiernos no estén tomando medidas preventivas frente a la inteligencia artificial no regulada.
A continuación, los puntos clave que debes saber
¿Dónde se están llevando a cabo las protestas?
Jóvenes manifestantes se movilizaron en plazas céntricas y capitales de todo el continente. En Italia, el mayor sindicato del país, la CGIL, informó que hubo manifestaciones en más de 100 plazas, incluida la Piazza del Duomo de Milán.
También se prevé que una huelga de trabajadores del transporte afecte a las líneas ferroviarias en Italia durante este viernes y el sábado.
En otros lugares, varios grupos estudiantiles marcharon hacia Parliament Square (la plaza del Parlamento), en el corazón de Londres.
Los estudiantes también participaron en concentraciones en la ciudad alemana de Colonia y en diversas ciudades de Italia. En Roma, Génova, Bolonia y Milán, los manifestantes exigieron el fin del rearme y una mayor inversión en servicios públicos. Solo en Gran Bretaña, se esperaba que estudiantes de más de 350 escuelas, colegios y universidades abandonaran las aulas, según Socialist Students, uno de los grupos participantes.
El líder de la CGIL, Maurizio Landini, afirmó que más de un millón de personas participaron en las protestas en el país, aunque esta cifra no pudo ser confirmada.
“Hoy es también un día muy importante porque los jóvenes están saliendo a las calles no solo en Italia, sino en toda Europa”, declaró Landini, según Reuters. “La demanda de cambio va en aumento”, añadió.
Antes de la manifestación prevista en Parliament Square, la Policía Metropolitana de Londres informó que había estado “en contacto con los organizadores”.
“Seguimos comprometidos con el derecho legítimo de las personas a protestar y a la libertad de expresión, pero si el comportamiento cruza la línea hacia la criminalidad, tomaremos medidas decisivas para hacer cumplir la ley”, afirmó un portavoz policial en un comunicado.
¿Cuáles son las principales preocupaciones?
Durante el último año, las protestas antigubernamentales lideradas por la Generación Z se han extendido por partes de Europa, el Sur Global y el continente americano. Sus reivindicaciones han evolucionado a medida que los movimientos cobraban fuerza, y difieren ligeramente de un país a otro.
Una generación cuya adolescencia ha estado marcada por la pandemia de covid-19, el cambio climático y las guerras en Ucrania, Gaza, Sudán e Irán teme ahora que los líderes mundiales pongan en peligro su futuro al recortar la financiación de los servicios públicos en favor de un mayor gasto militar. El viernes, manifestantes en Alemania, Italia y el Reino Unido expresaron su preocupación por el servicio militar obligatorio, el aumento del gasto militar y la falta de fondos para los servicios públicos.
“Los jóvenes no se quedarán de brazos cruzados mientras se recortan fondos para nuestras escuelas, centros de enseñanza superior y universidades y se encuentran miles de millones para la guerra”, declaró Adam Powell-Davies, presidente nacional de Socialist Students. “Luchamos por nuestro futuro, no por sus guerras”.
En Roma, la capital de Italia, los manifestantes corearon consignas y exhibieron pancartas con mensajes como “Dinero para las escuelas, no para la guerra” y “Queremos vivir sin el alto coste de la vida”.
Otro destacado activista, Giorgio Airaudo, del sindicato italiano CGIL, describió la jornada internacional de movilización como un “día hermoso en el que estudiantes, trabajadores y jubilados se unieron para decir no a la guerra y al rearme”.
La organización británica Stop the War Coalition, un grupo antibelicista, se sumó a las exigencias de salarios más altos y mayor gasto sanitario, condenando lo que consideraban un impulso de los legisladores hacia un “rearme masivo” y una “complicidad con el genocidio de Israel”.
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