CNN — Grupos estudiantiles del Reino Unido, Francia, España, Italia y otros países abandonaron las aulas para protestar contra el aumento desorbitado del costo de vida, el incremento de las cuotas universitarias, la falta de financiamiento en los sistemas educativos y lo que consideran la complicidad de los líderes en la guerra de Israel en Gaza. En Italia, los sindicatos también se sumaron a las protestas y convocaron a sus afiliados a una huelga nacional.

Otras reivindicaciones que han impulsado las protestas lideradas por la Generación Z este otoño incluyen el alto desempleo, la crisis climática y el temor a que los gobiernos no estén tomando medidas preventivas frente a la inteligencia artificial no regulada.

A continuación, los puntos clave que debes saber

¿Dónde se están llevando a cabo las protestas?

Jóvenes manifestantes se movilizaron en plazas céntricas y capitales de todo el continente. En Italia, el mayor sindicato del país, la CGIL, informó que hubo manifestaciones en más de 100 plazas, incluida la Piazza del Duomo de Milán.

También se prevé que una huelga de trabajadores del transporte afecte a las líneas ferroviarias en Italia durante este viernes y el sábado.

En otros lugares, varios grupos estudiantiles marcharon hacia Parliament Square (la plaza del Parlamento), en el corazón de Londres.

Los estudiantes también participaron en concentraciones en la ciudad alemana de Colonia y en diversas ciudades de Italia. En Roma, Génova, Bolonia y Milán, los manifestantes exigieron el fin del rearme y una mayor inversión en servicios públicos. Solo en Gran Bretaña, se esperaba que estudiantes de más de 350 escuelas, colegios y universidades abandonaran las aulas, según Socialist Students, uno de los grupos participantes.

El líder de la CGIL, Maurizio Landini, afirmó que más de un millón de personas participaron en las protestas en el país, aunque esta cifra no pudo ser confirmada.

“Hoy es también un día muy importante porque los jóvenes están saliendo a las calles no solo en Italia, sino en toda Europa”, declaró Landini, según Reuters. “La demanda de cambio va en aumento”, añadió.

Antes de la manifestación prevista en Parliament Square, la Policía Metropolitana de Londres informó que había estado “en contacto con los organizadores”.

“Seguimos comprometidos con el derecho legítimo de las personas a protestar y a la libertad de expresión, pero si el comportamiento cruza la línea hacia la criminalidad, tomaremos medidas decisivas para hacer cumplir la ley”, afirmó un portavoz policial en un comunicado.

¿Cuáles son las principales preocupaciones?

Durante el último año, las protestas antigubernamentales lideradas por la Generación Z se han extendido por partes de Europa, el Sur Global y el continente americano. Sus reivindicaciones han evolucionado a medida que los movimientos cobraban fuerza, y difieren ligeramente de un país a otro.

Una generación cuya adolescencia ha estado marcada por la pandemia de covid-19, el cambio climático y las guerras en Ucrania, Gaza, Sudán e Irán teme ahora que los líderes mundiales pongan en peligro su futuro al recortar la financiación de los servicios públicos en favor de un mayor gasto militar. El viernes, manifestantes en Alemania, Italia y el Reino Unido expresaron su preocupación por el servicio militar obligatorio, el aumento del gasto militar y la falta de fondos para los servicios públicos.