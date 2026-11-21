Pattinson, de 40 años, fue además noticia esta semana al ser escogido como el nuevo James Bond en la película que realizará Dennis Villeneuve, quien ya dirigió al actor londinense que “Dune Part Three”, prevista a estrenarse este 18 de diciembre.
Por supuesto, Pattinson no es ajeno a la fama y a los proyectos cinematográficos de éxito global, pues trabajó en la saga de Harry Potter (“Harry Potter and the Goblet of Fire”, 2005); en los cinco largometrajes de la saga “Crepúsculo”, de 2008 a 2012; y, como Bruce Wayne/Batman, en “The Batman” (2022), de la que aún se está produciendo su secuela.
No obstante esa trayectoria, Pattinson probablemente no olvidará 2026, pues participó en cuatro películas que exhiben el rango del actor y el por qué Hollywood lo considera una de sus estrellas más codiciadas.
A continuación, las cuatro cintas de Pattinson en 2026.
“The Drama”
“The Drama” es el tipo de películas que ya no se ve con frecuencia en la gran pantalla: una comedia negra de bajo presupuesto sobre una pareja que tiene previsto casarse en una semana, pero una revelación de un hecho pasado descarrilará la relación entre los protagonistas, interpretados por Zendaya y Robert Pattinson (quienes coinciden en dos películas más este 2026, “La Odisea” y “Dune: Part Three”).
Estreno: la película se estrenó el pasado 3 de abril. Su valoración en el sitio web Rotten Tomatoes es favorable, con 77/100.
“La Odisea”
En la exitosa adaptación de “La Odisea” dirigida por Christopher Noland, Pattinson intrpreta a Antínoo, quien es, en cierta manera, el villano de la historia. Es el cabecilla de los pretendientes de Penélope en el palacio de Ítaca y planea la muerte de Telémaco (Tom Holland) para eliminar al heredero del trono.
Estreno: la película debutó en salas el 17 de julio y, a la primera semana de agosto, ha recaudado US$ 1.800 millones a nivel global, según el sitio web Box Office Mojo.
“Primetime”
Estreno: la película se estrenó en cines el 23 de septiembre. Su valoración en el sitio web Rotten Tomatoes es favorable, con 86/100.
“Dune Part Three”
Pattinson interpreta a Scytale en “Dune Part Three”. Su personajes es un cambiaformas modificado genéticamente que pertenece al culto Bene Tleilax y que ayuda en la conspiración encubierta que busca derrocar al emperador Paul Atreides (Timothée Chalamet).
Estreno: 18 de diciembre.
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