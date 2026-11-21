CNN Español — Al igual que Zendaya y Tom Holland en 2026, Robert Pattinson ha dominado la cultura pop este año al protagonizar películas que han recaudado más US$ 1.000 millones en la taquilla global y que han sido elogiadas por la crítica.

Pattinson, de 40 años, fue además noticia esta semana al ser escogido como el nuevo James Bond en la película que realizará Dennis Villeneuve, quien ya dirigió al actor londinense que “Dune Part Three”, prevista a estrenarse este 18 de diciembre.

Por supuesto, Pattinson no es ajeno a la fama y a los proyectos cinematográficos de éxito global, pues trabajó en la saga de Harry Potter (“Harry Potter and the Goblet of Fire”, 2005); en los cinco largometrajes de la saga “Crepúsculo”, de 2008 a 2012; y, como Bruce Wayne/Batman, en “The Batman” (2022), de la que aún se está produciendo su secuela.

No obstante esa trayectoria, Pattinson probablemente no olvidará 2026, pues participó en cuatro películas que exhiben el rango del actor y el por qué Hollywood lo considera una de sus estrellas más codiciadas.

A continuación, las cuatro cintas de Pattinson en 2026.

“The Drama”

De izquierda a derecha: Zendaya y Robert Pattinson en “The Drama” (2026). Cortesía A24

“The Drama” es el tipo de películas que ya no se ve con frecuencia en la gran pantalla: una comedia negra de bajo presupuesto sobre una pareja que tiene previsto casarse en una semana, pero una revelación de un hecho pasado descarrilará la relación entre los protagonistas, interpretados por Zendaya y Robert Pattinson (quienes coinciden en dos películas más este 2026, “La Odisea” y “Dune: Part Three”).

Estreno: la película se estrenó el pasado 3 de abril. Su valoración en el sitio web Rotten Tomatoes es favorable, con 77/100.

“La Odisea”

Robert Pattinson como Antínoo en “La Odisea”. Cortesía Universal Pictures

En la exitosa adaptación de “La Odisea” dirigida por Christopher Noland, Pattinson intrpreta a Antínoo, quien es, en cierta manera, el villano de la historia. Es el cabecilla de los pretendientes de Penélope en el palacio de Ítaca y planea la muerte de Telémaco (Tom Holland) para eliminar al heredero del trono. Estreno: la película debutó en salas el 17 de julio y, a la primera semana de agosto, ha recaudado US$ 1.800 millones a nivel global, según el sitio web Box Office Mojo. “Primetime” Pattinson interpreta una versión muy nerviosa de Hansen en “Primetime”, persiguiendo índices de audiencia y enfrentándose a la creciente presión de una historia del National Enquirer que amenaza con hacer estallar su ya deteriorado matrimonio. Cortesía de A24

El actor interpreta en “Primetime” a una persona de la vida real, el periodista Chris Hansen, conductor de la serie de telerrealidad “To Catch a Predator” (2004–2007), según el sitio web imdb.com , y que generó controversia por su temática : atrapar a supuestos depredadores sexuales de menores mediante operaciones encubiertas.

Estreno: la película se estrenó en cines el 23 de septiembre. Su valoración en el sitio web Rotten Tomatoes es favorable, con 86/100. “Dune Part Three” Robert Pattinson en una escena de “Dune Part Three”. Cortesía Warner Bros. Pictures