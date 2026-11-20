El exministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, se refirió a la visita oficial del presidente José Antonio Kast a Vietnam y a la cuestionada ofrenda floral en el mausoleo de Ho Chi Minh, luego de que criticara previamente a Michelle Bachelet por realizar el mismo gesto.

En conversación con CNN Prime, Van Klaveren sostuvo que “como candidato, José Antonio Kast no midió exactamente la relevancia que tienen estos gestos frente a Vietnam“.

#CNNPrime | Alberto van Klaveren, excanciller, sobre gira de Kast por Asia: “Como candidato Kast no midió exactamente la relevancia que tienen estos gestos frente a Vietnam. Ho Chi Minh es el héroe máximo de la independencia de Vietnam” 💻https://t.co/YGweKA292Y https://t.co/UI28r7kqrM — CNN Chile (@CNNChile) November 20, 2026

“Ho Chi Minh es el héroe máximo de la independencia de Vietnam, es una figura muy admirada por el pueblo vietnamita y, en consecuencia, lo que correspondía era obviamente rendirle un homenaje“, precisó.

En esa línea, valoró que el Mandatario haya realizado el gesto, considerando la importancia que tiene para la política exterior chilena.

“Yo creo que Vietnam eso lo tuvo muy presente y obviamente tenía que incluir ese gesto en lo que fue una visita que al final resultó muy exitosa”, aseguró.

“No correspondía solicitar una autorización argentina para” el viaje del buque Danstar

La autoridad también se refirió a las declaraciones del canciller argentino, Pablo Quirno, en las que señaló que el buque Danstar chileno (que busca reactivar la ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas) deberá pedir autorización del Gobierno de Argentina para concretar el viaje, dichos que fueron respaldados por el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas.

El excanciller fue enfático al manifestar que “no corresponde solicitar una autorización argentina para este viaje” y puntualizó que se está “confundiendo el régimen de navegación en el Estrecho de Magallanes”.

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“Aquí además se está confundiendo el régimen de navegación en el Estrecho de Magallanes, respecto del cual hay consenso pleno en que justamente las aguas del estrecho son de soberanía chilena, obviamente sin perjuicio de reconocer el derecho de libre navegación que existe por él”, explicó.

En ese sentido, reiteró que “hay una confusión entre el régimen aplicable al Estrecho de Magallanes, que claramente es un régimen de libre navegación, el régimen aplicable a la navegación hacia las Islas Malvinas y el régimen aplicable justamente para el acceso a puertos en las Islas Malvinas; son temas que jurídicamente hay que diferenciar”.

No obstante, remarcó que “no cabe duda de que para navegar por el estrecho y para navegar en las aguas justamente contiguas al estrecho no hay necesidad de pedir permiso“.

Al ser consultado sobre si fue un error la declaración de Arenas, respondió: “Yo creo que hay una cierta confusión a veces entre los regímenes aplicables en esa materia”.

“Ha habido aciertos y desaciertos” en la política exterior de Kast

Además, evaluó la política exterior de Kast, sosteniendo que ha “habido aciertos y desaciertos” y valorando también la gira oficial del mandatario en Asia.

“Me parece que es un acierto en materia de política exterior, porque en el fondo representa la continuidad de una política de Estado (…) Una muy buena noticia es la firma del acuerdo de libre comercio con Filipinas, que es una negociación que efectivamente comenzó bajo el gobierno anterior, pero que, como corresponde, se mantuvo durante este gobierno y finalmente ha culminado de manera muy positiva”, valoró.

Para Van Klaveren, la participación del presidente en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la reunión bilateral que sostuvo con su homólogo chino, Xi Jinping, son “una suerte de reequilibrio que era necesario” en las relaciones entre ambos países.

“Era una señal que era importante porque efectivamente las señales de los últimos meses han sido extremadamente favorables frente a uno de nuestros socios, que es Estados Unidos, que por supuesto es un socio relevante, pero una máxima de la política exterior chilena es mantener un equilibrio en la relación con las grandes potencias y al mismo tiempo hacer un esfuerzo mayor de diversificación de nuestras relaciones exteriores”, detalló.

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