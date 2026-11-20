(EFE) – El ex fiscal general de Paraguay Emiliano Rolón denunció este viernes ante la Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, ser víctima de “lawfare” o guerra jurídica, tres días después de renunciar al cargo ante el pedido de diputados de someterlo a un juicio político por el caso del intervenido Ueno bank.

En su comunicación, Rolón alerta de posibles “represalias institucionales” y “persecución penal con motivación política y mediática” en su contra, por lo que solicita la observación internacional de su caso y un exhorto al Estado paraguayo para que garantice “el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia fiscal”.

Rolón, quien juró al cargo en marzo de 2023 para un periodo de cinco años, renunció el martes mediante una misiva dirigida al presidente del país, Pedro Alliana, “en el marco del juicio político procedimentalmente instalado en la Cámara de Diputados”.

Horas antes, un grupo de diputados de la oposición y disidentes del oficialismo presentó una acusación para solicitar un proceso de juicio político contra Rolón por “mal desempeño de funciones”.

Los legisladores señalaron a Rolón de presunta “conducción deficiente de la investigación” contra Ueno bank, y por haber “retenido durante siete meses” una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el ahora expresidente Santiago Peña.

Antes de renunciar, Rolón dejó al frente del Ministerio Público a la abogada Alba Rocío Cantero, quien fue ratificada por el Senado un día después.

Crisis por Ueno bank

Su dimisión se produjo en medio de la crisis política que ha desatado en el país la intervención de Ueno, comunicada por el Banco Central (BCP) el pasado 3 de noviembre y que afectó a miles de clientes, entre ellas distintas instituciones públicas que depositaron sus recursos en ese banco.

Peña también renunció en su momento al quedar salpicado por el escándalo, sin que el Congreso se pronunciara al respecto por falta de cuórum.

Luego, Peña fue declarado culpable por “mal desempeño de funciones” durante un juicio político en el Senado el pasado 6 de noviembre, tres días después de conocerse el proceso de resolución contra Ueno.

Peña, actualmente en prisión preventiva, ha sido vinculado con el banco intervenido y acusado por los presuntos delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

Por el procedimiento contra Ueno también renunciaron el ahora extitular del BCP Carlos Carvallo y tres directivos de la entidad emisora, todos en prisión preventiva como parte de la investigación penal.

También han sido acusadas 27 personas vinculadas a Ueno y otras empresas, entre ellos siete directivos que fueron enviados a prisión preventiva y dos ejecutivas que están bajo detención domiciliaria.