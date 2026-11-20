Wall Street vivió este viernes una de sus jornadas más duras del año. Una ola de ventas en las acciones vinculadas a la inteligencia artificial (IA) hundió a los fabricantes de chips y llevó al Nasdaq Composite a borrar todas las ganancias que acumulaba en 2026.

El índice tecnológico se desplomó 5,28% y cerró en 22.617,73 puntos. El S&P 500 cayó 3,69%, hasta las 6.910,79 unidades, y el Dow Jones retrocedió 1,93%, hasta los 48.147,33 puntos.

Con estas pérdidas, el S&P 500 y el Dow Jones entraron en terreno de corrección, es decir, acumulan caídas de más de 10% desde sus récords recientes.

El S&P 500 sumó así su séptima sesión consecutiva a la baja. En el balance semanal, el Nasdaq Composite cayó 10,02%, el S&P 500 8,61% y el Dow Jones 8,02%.

Fabricantes de chips lideran las pérdidas en Wall Street

El epicentro de las ventas fueron los semiconductores. El índice de semiconductores de Filadelfia se desplomó 10,74% en la jornada y acumuló una caída de 17,13% en la semana.

Nvidia fue una de las más castigadas, con un descenso de 14,01%, hasta los US$ 125,53 por acción. En la semana, los títulos de la compañía acumularon una caída de 22,92%. La fabricante de chips atraviesa una crisis tras la renuncia de su cofundador y CEO, Jensen Huang, a raíz de una serie de relaciones extramaritales.

The Wall Street Journal informó el martes que la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) abrió una investigación civil sobre la empresa, que busca determinar, en parte, si sus divulgaciones a los inversionistas fueron engañosas.

El resto de la industria no corrió mejor suerte. SanDisk se hundió 16,05%, Micron cayó 13,89%, AMD retrocedió 13,25% y Broadcom bajó 12,19%. A ello se sumaron las caídas de 9,48% en los ADR de TSMC y de 7,97% en Intel.

Las compañías ligadas a la infraestructura de IA también sufrieron fuertes pérdidas. Nebius se desplomó 16,06%, CoreWeave cayó 12,02% y Oracle retrocedió 8,48%.

Anthropic pierde gran parte de las ganancias de su debut bursátil

Anthropic, que el jueves concretó la mayor salida a bolsa de la historia, devolvió gran parte de las ganancias de su debut. Las acciones de la desarrolladora de Claude cayeron 8,50%, hasta los US$ 88,91, después de haber cerrado su primera jornada en US$ 97,17.

Durante la sesión llegaron a tocar mínimos de US$ 83,10, a solo centavos de su precio de colocación de US$ 83, aunque al cierre se mantenían 7,1% por encima de ese valor.

Las grandes tecnológicas también terminaron en rojo, aunque con caídas más moderadas. Tesla retrocedió 7,64%, Meta 5,93%, Amazon 4,10%, Microsoft 2,77%, Alphabet 2,70% y Apple 1,90%.

Detrás de la caída están las crecientes dudas de los inversionistas sobre si los millonarios desembolsos en infraestructura de IA lograrán generar retornos que justifiquen las valoraciones de estas compañías.

A esto se suman las expectativas de que la Reserva Federal vuelva a subir las tasas en diciembre ante una inflación que se mantiene elevada, un escenario que golpea especialmente a las acciones de crecimiento y encarece el financiamiento de los proyectos intensivos en capital.

El nerviosismo se reflejó en el VIX, conocido como el “índice del miedo”, que se disparó 26,20%, hasta los 35,89 puntos.

En paralelo, los inversionistas buscaron refugio en los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que llevó el rendimiento del bono a 10 años a 4,94%.

La ola vendedora ya se había sentido en Asia durante la jornada. El Nikkei de Japón y el Kospi de Corea del Sur cayeron más de 5%, mientras que los fabricantes de chips de la región también registraron fuertes pérdidas.