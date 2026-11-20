A través de un comunicado, el secretario general del Senado, Luis Rojas Gallardo, confirmó que la Fiscalía Regional de Valparaíso se contactó con la Corporación en el marco de la investigación por el denominado “caso firmas”.

De acuerdo con la Cámara Alta, el contacto tuvo como propósito “conocer y comprender el procedimiento administrativo que aplica el Senado para la tramitación de este tipo de documentos”.

Asimismo, se explicó “el procedimiento institucional para la recepción y tramitación de los permisos constitucionales, así como las actuaciones administrativas asociadas a su presentación y retiro”.

En esa línea, Rojas aseguró que la instancia tuvo un carácter exclusivamente informativo y que el Ministerio Público no ha solicitado formalmente la entrega de documentación por el caso.

“La Fiscalía tomó contacto con el Senado para conocer cómo opera el procedimiento administrativo de los permisos constitucionales. En esa oportunidad se explicó el mecanismo que utiliza la Corporación para recibir y tramitar estos documentos. Se trató de una instancia destinada a conocer el funcionamiento del procedimiento y no de un requerimiento formal de entrega de antecedentes“, sostuvo.

El secretario general reiteró la disposición del Senado para colaborar con el Ministerio Público “en caso de que se requieran formalmente antecedentes o documentación para el desarrollo de la investigación”.

Cabe recordar que la investigación del caso se da luego de la polémica por las supuestas firmas falsificadas de los parlamentarios Ximena Órdenes (IND-PPD) y Fidel Espinoza (PS), que permitieron el retiro de los permisos constitucionales en medio de la discusión del Presupuesto 2027.

Tanto Órdenes como Espinoza se encuentran fuera del país, ya que están participando en la comitiva que acompañó al presidente José Antonio Kast en su gira de Estado por Asia.