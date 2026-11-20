Gabriela Salvador, directora ejecutiva de Vantrust Capital, fue la invitada del tercer capítulo de El Viaje del Líder, el bloque de entrevistas que CNN Chile y CBA Board desarrollan en alianza dentro de Agenda Económica PM. En conversación con Pablo Riccheri, presidente y CEO de CBA Board, y Sebastián Aguirre, editor de Economía de CNN Chile, repasó más de 35 años en la industria financiera, las convicciones que han guiado su forma de liderar y su mirada sobre el impacto de la inteligencia artificial en las empresas.

Frente al avance de esa tecnología, Salvador puso el foco en el empleo: “Con el nivel de cesantía que hay en Chile, llamó a mejorar la productividad con la gente que tenemos. Como empresarios tenemos un rol país, y es no aumentar el desempleo”. También advirtió sobre el efecto de los algoritmos en el diálogo: “Cuando veo mi algoritmo en Instagram, me muestra que todo lo que yo pienso es cierto. ¿Cuál va a ser la capacidad de diálogo que vamos a tener como país?”. A su juicio, la tecnología debe servir para conocer mejor a cada cliente y construir relaciones de largo plazo: “Una mala venta beneficia al ejecutivo, pero me perjudica en esa relación para siempre con ese cliente“.

Con gerencias en Citi, Tanner y Banco de Chile, y dos veces distinguida entre las 100 Mujeres Líderes de Chile, premio del que hoy es jurado, la ejecutiva situó el origen de su liderazgo en una decisión temprana, la de estudiar en la Universidad de Chile. Allí aprendió la importancia del diálogo y se trazó una meta: “Voy a ser una líder que llegue lejos en la banca. Lo tenía clarísimo. Pero dignificando los cargos de la gente”. Esa convicción la llevó a buscar las áreas menos visibles del negocio bancario, como la cobranza, los call centers y las operaciones, en lugar de las que entonces se asociaban a las mujeres.

Para Salvador, el escenario actual exige líderes capaces de reconocer lo que no saben. “Ser capaz de decir que uno no sabe es mostrar esa fragilidad“. En esa línea, defendió el valor de los equipos diversos: “Si hay mucha gente que piensa igual y viene una crisis, va a caer mucho más rápido que si tenemos un equipo diverso”.

Asimismo, habló del síndrome del impostor, que vivió al comienzo de su carrera en una industria muy masculina, y de la importancia de reconocer a los equipos: “Siempre hemos sido un país más bien gris, al que le cuesta la celebración. Premiar y destacar a la gente le hace muy bien“. Destacar a sus equipos le permitió pasar por más de 25 áreas distintas a lo largo de su carrera: “Todos podían prescindir de mí en la organización, y me cambiaban y me cambiaban, porque yo ya era una articuladora de equipos”.

Consultada por su capacidad de convocatoria, fue categórica: “Me creen porque soy honesta“. Contó que, tras partir como especialista técnica, se dedicó a “ser articuladora y sacar lo mejor de cada equipo”, y que de su mejor jefe en el Banco de Chile, Fernando Cañas, aprendió el valor de la preparación: “Cuando he tenido fracasos, lo que quiero es que me pillen fracasada, pero preparada”.

Al cierre, le habló a la Gabriela de 30 años: “Primero, que aprenda a pedir ayuda, que no somos supermujeres. Lo segundo, incorporarse a redes de apoyo distintas. Y lo tercero, no ser Juana de Arco, mirar las cosas desde el balcón y no desde la pista de baile”. Para Salvador, pedir ayuda no es una debilidad: “Si uno lo piensa como inteligencia, ahora que no sabemos todas las verdades, es una habilidad, porque el que pide ayuda va a llegar más lejos”.

El próximo invitado de El Viaje del Líder será Sebastián Rojas Chamy, Managing Director y socio de Apprecio, el martes 24 de noviembre.