El dólar volvió a avanzar con fuerza frente al peso chileno este viernes y cerró la semana sobre la barrera de los $1.020, en una jornada en la que el desplome del cobre y la fortaleza global de la divisa estadounidense siguieron golpeando a la moneda local.

El tipo de cambio cerró en $1.020,4, con un alza de $8 respecto de la sesión anterior, y alcanzó su mayor nivel desde julio de 2022. Con este resultado, la divisa acumuló un avance de $25 en la semana, equivalente a 2,51%, tras haber cerrado el viernes pasado en $995,4.

El cobre, principal producto de exportación de Chile, volvió a retroceder y cerró en US$ 5,55 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, con una caída de 2,70% frente a la jornada anterior. Con ello, el metal anotó un desplome semanal de 10,13%, presionado por la fortaleza del dólar, las expectativas de mayores tasas en EE.UU. y las dudas sobre la demanda china y la inversión en inteligencia artificial.

En tanto, el petróleo avanzó en la jornada. El WTI subió 1,80% y se ubicó en US$ 83,92 por barril, mientras que el Brent avanzó 0,91% hasta los US$ 92,82.

Cobre y debilidad económica presionan al peso chileno

Lucas Santillán, analista de mercados de Capitaria, explicó que “esta brusca escalada responde a una combinación de factores nacionales e internacionales que están golpeando simultáneamente al peso chileno. El principal detonante continúa siendo el desplome del cobre (…) Las dudas sobre la demanda china y la rentabilidad de las inversiones vinculadas a inteligencia artificial siguen presionando al metal rojo, dejando a nuestra moneda particularmente expuesta”.

El analista agregó que a ello se suma el deterioro de la economía chilena, que se contrajo 1,1% en el tercer trimestre, con una caída de 14,7% en la minería. En el plano externo, apuntó a las expectativas de nuevas alzas de tasas de la Reserva Federal y a una fuerte liquidación de activos de riesgo, en una jornada en la que las acciones de Nvidia cayeron cerca de 14%.

“De cara al cierre de la semana, el USD/CLP mantiene una tendencia claramente alcista, con los $1.022 como resistencia inmediata y posteriormente los $1.026. Una ruptura sostenida de estos niveles podría abrir espacio para nuevas alzas, especialmente si el cobre continúa perdiendo terreno”, sostuvo Santillán, quien ubicó los primeros soportes en $1.020 y $1.013.

Dólar alcanza su mayor nivel desde julio de 2022

Alonso Rodríguez, account manager de XTB, afirmó que “este fuerte avance responde a un escenario global que favorece ampliamente a la moneda estadounidense, la cual gana mucha fuerza a nivel mundial impulsada por las expectativas de que las tasas de interés en Estados Unidos se mantendrán altas”.

“De cara al fin de semana y la apertura del próximo lunes, el mercado es una olla a presión”, advirtió Rodríguez.

Según el ejecutivo, “si el entusiasmo global por la moneda norteamericana se modera y el cobre logra estabilizarse, el peso chileno podría tomar un respiro y arrastrar el precio hacia un piso firme de soporte ubicado en los $987”.