(EFE) — Chile ha realizado 602 trasplantes en lo que va de 2026, la cifra más alta desde que existen registros en el país, según informó este viernes el Ministerio de Salud (Minsal).

“Hemos tenido una cantidad histórica de trasplantes y esto es solo gracias a las familias donantes. Sabemos que la donación es en el peor momento de la vida de una familia, que es cuando fallece una persona. Por lo tanto, solo decirles muchas, muchas gracias”, dijo en rueda de prensa la ministra de Salud, May Chomali.

Además, Chile logró también la mayor cantidad de trasplantes de corazón desde 2019, con 58 cirugías de este tipo realizadas hasta la fecha, lo que supone un incremento de 8 trasplantes con respecto a 2025.

Asimismo, se registró el récord de trasplantes de hígado desde 2012, con 183 intervenciones.

Las cifras se dieron a conocer en la antesala del Día Internacional del Trasplante, que se celebra cada año el 22 de noviembre, en conmemoración del primer trasplante realizado en Chile en 1966.

Según el ministerio, actualmente hay 2.177 personas en lista de espera de trasplantes.

“También agradecerles a todos los equipos de procuramiento de los hospitales y a los equipos que trasplantan los órganos, porque esto es una cadena y es una cadena que a veces tiene muy poco tiempo entre que se toma la decisión, se procura, se traslada y se trasplanta”, agregó Chomali.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), América Latina realizó en 2025 un total de 18.301 trasplantes de órganos, un incremento interanual del 5 %.