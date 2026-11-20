El senador Matías Walker acusó este viernes que el debate por tratamientos hormonales ha estado marcado por las “mentiras y calumnias” del Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano.

“Lamento que este debate haya estado lleno de mentiras y de calumnias por parte de libertarios y de republicanos. Lo cierto es que hoy los tratamientos hormonales se aplican solo a los mayores de 16 años bajo su estricto consentimiento, el de sus padres, con diagnóstico y acompañamiento médico”, aseguró.

En esa línea, explicó que, debido a lo anterior, decidió votar en contra de la indicación que ingresó el Gobierno de José Antonio Kast, la cual buscaba impedir el financiamiento público de tratamientos hormonales en menores de edad durante la discusión del Presupuesto 2027 en la Cámara Alta.

“Por eso yo voté en contra de la indicación del gobierno, porque además, como dijo el exministro de Salud, Jaime Malianich, estos no son temas para discutirlos en la ley de presupuestos, porque se establece una discriminación“, planteó.

Walker sostuvo que “lo que quieren prohibir libertarios y republicanos es, en la ley de presupuestos, el tratamiento hormonal para adolescentes de familias vulnerables y de clase media que se atienden en hospitales públicos, porque la restricción no alcanza a los hijos de las familias más ricas que se atienden en clínicas privadas”.

Así, puntualizó que lo “que está detrás de todo esto es un desconocimiento de la ley de identidad de género que aprobamos del gobierno del presidente (Sebastián) Piñera”.

“Cuando el señor (Johannes) Kaiser trata de señor a la diputada Emilia Schneider. Ahí están desnudando el fondo del problema. Ellos no creen en el derecho a la identidad de género que establecimos por ley bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera”, criticó.

Cabe recordar que el presidente del PNL, Johannes Kaiser, se refirió en T13 Radio de forma polémica a la diputada Emilia Schneider durante el debate por los tratamientos hormonales.

“A mí no me cuentan cuentos, especialmente el senador Walker y otros que parece que de esto no han escuchado nada que no sean los panfletos de la Fundación Iguales o del señor Schneider”, comentó.

Además, Kaiser respaldó la advertencia que realizó su partido de presentar una acusación constitucional en contra de la ministra de Salud, May Chomali, tras la indicación que rechazó el Senado respecto a los tratamientos hormonales.

“Si la ministra insiste en financiar con recursos públicos lo que son procedimientos experimentales en menores de edad, pues son menores de edad, entonces vamos a hacer valer las responsabilidades que corresponden”, enfatizó.