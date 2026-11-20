El precio del cobre cerró este viernes en US$ 5,55 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, con una caída de 2,70% respecto de la jornada anterior.

Con esto, el metal acumuló un desplome semanal de 10,13%, en una semana en la que no registró ninguna jornada al alza.

El metal encadenó cinco caídas consecutivas. Retrocedió 1,73% el lunes, 1,12% el martes, 3,60% el miércoles y 1,41% el jueves, antes de la baja de este viernes, con lo que se alejó de los US$ 6,17 en que había cerrado la semana anterior.

Pese al retroceso, el metal mantiene niveles elevados en el año. Entre enero y el 20 de noviembre, el cobre promedia US$ 6,15 la libra, un 39,04% por sobre igual período de 2025. En lo que va de noviembre, el promedio llega a US$ 6,17 la libra, por debajo de los US$ 6,59 promediados en octubre.

Dólar fuerte y expectativas de mayores tasas presionan al cobre

Según el informe semanal de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la fortaleza del dólar, las expectativas de mayores tasas y las dudas sobre la demanda china y la inversión en inteligencia artificial impulsaron las ventas. A ello se sumó la salida de inversionistas, que profundizó el descenso pese a la escasez de metal disponible en China.

Las minutas de la Reserva Federal (Fed), publicadas el miércoles, reforzaron la posibilidad de nuevas alzas de tasas para contener la inflación.

Según Cochilco, un financiamiento más caro reduce el atractivo de mantener materias primas y presiona la inversión. Al mismo tiempo, el índice dólar, que compara a la divisa estadounidense con una canasta de monedas, se mantuvo cerca de máximos de 19 meses, lo que encarece el cobre para quienes compran en otras divisas.

La caída de las acciones tecnológicas también debilitó la confianza en la expansión de la inteligencia artificial. Las dudas sobre la rentabilidad y el financiamiento de los centros de datos afectaron las expectativas de consumo de cobre en cables, equipos y redes eléctricas.

A ese deterioro se sumaron las ventas de fondos de inversión. De acuerdo con Cochilco, al caer el precio por debajo de los niveles que estos fondos utilizan como referencia en sus sistemas de negociación, se activaron nuevas órdenes de venta que amplificaron el descenso. El organismo precisó, sin embargo, que esto no equivale a una cancelación generalizada de proyectos tecnológicos.

China muestra menor actividad, pero persiste la escasez de cobre

En China, los datos de octubre mostraron un menor dinamismo. La producción industrial creció 4,8% anual, frente a 5,5% en septiembre, y la inversión en activos fijos acumuló una caída de 8,1% entre enero y octubre, en medio de la debilidad de la construcción y la infraestructura.

Sin embargo, el cobre para entrega inmediata siguió escaso en el país asiático. La prima de Yangshan, el recargo que se paga por importar cobre a China, llegó a US$ 500 por tonelada el jueves y se moderó a US$ 495 el viernes.

Los inventarios en las principales bolsas de metales sumaron 1.093.304 toneladas, con un aumento semanal de 4.979 toneladas, equivalente a 0,5%, y un alza de 75,6% frente a un año atrás.

En la Bolsa de Metales de Londres llegaron a 332.025 toneladas, 0,9% más que la semana anterior, mientras que en COMEX bajaron 0,2% a 730.433 toneladas y en la Bolsa de Futuros de Shanghái subieron 11,6% a 30.846 toneladas.

Según Cochilco, la distribución sigue siendo desigual, ya que COMEX concentra el 66,8% de las existencias y Shanghái solo el 2,8%. Por ello, el aumento del inventario global no implica que el metal esté disponible donde se necesita.

Codelco ofrece primas más bajas para sus contratos de cobre de 2027

En el frente de la oferta, el informe consigna que Codelco habría ofrecido a China primas de entre US$ 250 y US$ 280 por tonelada para sus contratos de 2027, por debajo de los US$ 350 de 2026.

Para la próxima semana, Cochilco anticipa que el mercado estará atento al índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de Estados Unidos, previsto para el miércoles 25, que es seguido de cerca por la Fed.

Según el organismo, una moderación de la inflación podría aliviar las expectativas de mayores tasas y la presión del dólar. También será relevante si se estabilizan las acciones tecnológicas y cesan las ventas de fondos.