Un informe preliminar del Servicio Médico Legal (SML) determinó que las osamentas encontradas en el terreno donde vivía Julia Chuñil corresponden a restos de origen animal y no humano.

El hallazgo se produjo durante las diligencias por la desaparición de la mujer mapuche, ocurrida en noviembre de 2024 en Máfil, Región de Los Ríos.

“La revisión del conjunto permitió establecer que los restos óseos examinados presentaban características correspondientes a material de origen animal, no humano. En particular, el segmento M-1, pese a encontrarse muy incompleto, no presentaba características morfológicas compatibles con un origen humano”, señala el informe.

El descubrimiento había sido informado por la Fiscalía en abril, durante una audiencia, cuando se dio cuenta del hallazgo de una bolsa con más de 60 restos óseos en el terreno.

Tras conocerse el resultado, la Fiscalía precisó que el segmento M-1 no fue considerado entre los antecedentes que fundamentaron la prisión preventiva de Javier Troncoso Chuñil, hijo de la mujer y único imputado que permanece bajo esa medida cautelar.

“El hueso M1 no forma parte de los antecedentes probatorios que fundamentaron la prisión preventiva de Javier Troncoso Chuñil, formalizado por la Fiscalía por los delitos de parricidio e inhumación ilegal. Su privación de libertad se sustenta en otros antecedentes de la investigación“, indicó el Ministerio Público.

Además, la Fiscalía aclaró que las especialistas mencionadas en el informe no realizaron un peritaje sobre esa pieza. Su participación consistió en una visita inspectiva a la región, en el contexto del avance de la investigación, durante la cual se les solicitó proponer nuevos lugares de rastreo.

Respecto del fragmento M-1, el organismo agregó: “El hueso M1 se encuentra actualmente en la Unidad de Genética Forense del Servicio Médico Legal de Santiago, para la práctica de análisis de ADN nuclear”.

Cabe recordar que en enero de 2026 fueron detenidas cuatro personas por su presunta participación en los hechos: tres hijos de Julia Chuñil y su yerno, acusados de presunto parricidio e inhumación ilegal, entre otros delitos. La familia ha rechazado las imputaciones y cuestionado la investigación.