El precio del petróleo volvió a caer este viernes y se encamina a cerrar su tercera semana consecutiva de pérdidas, en medio de crecientes señales de que el mercado vuelve a contar con más oferta que demanda tras meses de estrechez por la guerra con Irán.

El barril de crudo WTI, de referencia en Estados Unidos, retrocedía 0,78% a US$ 81,80, mientras que el Brent, de referencia internacional, caía 1,04% a US$ 91,02.

La principal presión viene del lado de la oferta. En su informe mensual de noviembre, la Agencia Internacional de Energía (AIE) proyectó que el mercado petrolero volverá a registrar un superávit en el cuarto trimestre, por primera vez desde el inicio de las hostilidades con Irán, a fines de febrero.

Según la AIE, el giro responde a que las exportaciones de los países del Golfo se han recuperado más rápido que la demanda mundial. Aun así, en octubre esos envíos se mantenían cerca de un 26% por debajo de sus niveles previos a la guerra, de acuerdo con el organismo.

A ello se sumaron los datos de inventarios en Estados Unidos. Según la Administración de Información de Energía (EIA), las existencias comerciales de crudo aumentaron en 3,4 millones de barriles en la semana terminada el 13 de noviembre, una señal de que el mercado estadounidense está mejor abastecido.

Las caídas se producen pese a que la tensión en Medio Oriente se mantiene. Los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca de un tercio del petróleo y del gas natural licuado que se comercializa en el mundo, siguen expuestos a ataques, y esta semana una embarcación de la emiratí Adnoc fue atacada en la zona.

Sin embargo, el mercado ha comenzado a dar mayor peso a la recuperación de la oferta que a los riesgos geopolíticos, en un contexto en que el fortalecimiento del dólar y las expectativas de nuevas alzas de tasas de la Reserva Federal también han presionado a las materias primas.