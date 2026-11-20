El Ministerio de Obras Públicas (MOP) respondió a las observaciones de la Contraloría General de la República (CGR) respecto al puente Chacao y confirmó avances en su construcción.

Luego de una auditoría realizada entre 2024 y 2025 a la gestión de la Dirección de Vialidad del MOP, el ente contralor detectó una serie de irregularidades referidas a incumplimientos contractuales, pagos en exceso y retrasos en la construcción del puente ubicado en la Región de Los Lagos y cuya inversión supera los $450 mil millones.

Conocidos los hechos, el MOP aclaró que las observaciones formuladas fueron formuladas en su momento y que la mayoría de ellas están “resueltas o regularizadas”.

En ese sentido, el Ministerio indicó respecto a la observación sobre un pago en exceso por más de $84 millones, que el pasado 17 de noviembre informó que dicho monto fue regularizado mediante el último estado de pago realizado al contratista, “cumpliendo con los plazos establecidos”.

La diferencia —según explicaron— se produjo cuando se calculó el reajuste correspondiente y “no se relaciona con la ejecución de obras”.

La Contraloría indicó que hubo cuatro multas que no habrían sido aplicadas. Sobre ello, la cartera afirmó que dos de ellas ya se habían formulado al contratista; y que las cuatro “fueron cursadas entre los meses de julio y septiembre del presente año y se descontaron en el último estado de pago al Consorcio”.

El organismo también planteó observaciones en el proceso constructivo, específicamente por la ejecución de una viga que habría sido construida sin planos.

“Cabe aclarar que se trató de la ejecución de partes puntuales de la viga inferior de la pila sur, y estas sí fueron ejecutadas conforme a los planos, los cuales no contaban en ese momento con su aprobación final, situación que posteriormente fue regularizada. No obstante lo anterior, la Dirección de Vialidad aplicó una multa de 300 UTM a la empresa”, sostuvo el MOP.

Mientras que en las obras temporales “se incorporó la revisión especializada de un experto japonés para fortalecer los controles y estándares técnicos del proyecto, medida que la Dirección de Vialidad tenía considerada desde un inicio para la ejecución de este tipo de obras”.

La CGR también formuló observaciones relacionadas con los componentes de fabricación. Frente a ello, Obras Públicas precisó: “La Contraloría General de la República dio por resuelto el eventual atraso en la fabricación del tablero, luego de la implementación de un plan de recuperación con metas verificables presentado por Vialidad. Cabe destacar que actualmente y en forma permanente hay cinco inspectores supervisando directamente los procesos de fabricación en Corea del Sur”.

Adicionalmente, el Ministerio sostuvo que la fabricación del cable principal no es parte de la “ruta crítica” del proyecto; sin embargo, “los alambres que conformarán los torones con los cuales se armará el cable principal ya fueron fabricados, lo que permitirá el arribo de estos elementos (torones) a partir del primer semestre de 2027”.

“Por último, la Dirección de Vialidad reitera que mantiene una supervisión acuciosa del desarrollo del proyecto, impulsando las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de los estándares técnicos, contractuales y de seguridad de los trabajadores exigidos para una obra de la envergadura del Puente Chacao, único en Chile y Latinoamérica”, termina el comunicado.