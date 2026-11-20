El precio del dólar mantiene su tendencia al alza en Chile y durante la mañana de este viernes alcanzó los $1.021, su mayor nivel en más de cuatro años.

Con ello, se aproxima al récord histórico de cierre de $1.051, registrado el 14 de julio de 2022.

La divisa abrió la jornada en $1.019,40, con un incremento de $2,50 respecto del cierre anterior. Además, se encamina a completar tres jornadas consecutivas al alza, acumulando cerca de $30 en ese período.

Estos resultados se producen en medio del fortalecimiento internacional del dólar y de las expectativas de nuevas alzas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Otro factor es la caída del precio del cobre, que continúa debilitándose tras perder la barrera de los US$ 6 por libra.