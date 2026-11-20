El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, dejó un mensaje al nuevo presidente de la ANFP, entidad que mantiene una deuda con el municipio por operar sin patente municipal desde hace más de 15 años.

Esto, debido a que ayer se celebraron elecciones para elegir al nuevo mandamás del fútbol chileno, donde salió electo Jorge Uauy con 27 votos, imponiéndose ante Jorge Yunge, que logró 14 respaldos.

Cabe recordar que hace cerca de un mes la municipalidad clausuró la sede ubicada en Avenida Quilín 5635, ya que estaba funcionando sin tener patente municipal.

Según se dio a conocer, la ANFP adeudaría un monto cercano a $172 millones, considerando obligaciones acumuladas, reajustes, intereses y multas establecidos por la normativa vigente.

Bajo ese contexto, Concha escribió en su cuenta de X: “Saludamos al nuevo presidente de la ANFP, Jorge Uauy. Las puertas del municipio de Peñalolén están abiertas para que paguen su deuda y regularicen su situación”.

“Esperamos que esta nueva etapa avance en ese camino, porque queremos que a Peñalolén y al fútbol chileno les vaya bien”, dijo.