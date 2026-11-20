Este viernes, el excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se refirió de forma polémica a la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider.

Durante su participación en T13 Radio, el exdiputado estaba hablando sobre sus críticas a la ministra de Salud, May Chomali, por integrar en el presupuesto del Minsal fondos para terapias hormonales a menores de edad.

En este contexto, se produjo un intercambio con el entrevistador, el periodista Iván Valenzuela. Kaiser comenzó señalando que “a mí no me cuentan cuentos, especialmente el senador Walker y otros que parece que de esto no han escuchado nada que no sean los panfletos de la Fundación Iguales o del señor Schneider”.

Posteriormente, Valenzuela le preguntó si se refería a la diputada Emilia Schneider y le señaló que esa forma de referirse a ella era ofensiva.

Ante esto, Kaiser respondió que “sí, pero no fue intencional. Porque usted entenderá que es cierto. Que cuando usted es hombre o es mujer eso usted no lo puede cambiar por una mera declaración de voluntad. Entonces más allá de lo que es la cortesía, que en este caso se me cayó, se me salió ‘él’. Pero efectivamente, la realidad biológica es la realidad biológica”.

“Pero me pregunto de fondo si usted entiende la profundidad del daño que se le puede hacer a una persona”, fue lo que le replicó Valenzuela.

Sobre este punto, Kaiser señaló que “lo entiendo perfectamente. Entiendo aún más cuál es el daño que se puede hacer cuando usted reafirma que un tema que es de orden psicológico tiene que ser tratado de manera física”.

Los dichos de Kaiser generaron el rechazo incluso del alcalde de Ñuñoa y excandidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel. La autoridad comunal había tenido un duro intercambio con la diputada Schneider durante los últimos días a raíz del traspaso de establecimientos educacionales al SLEP.

Más allá de ese episodio, Sichel señaló este viernes que “he tenido públicas y manifiestas diferencias con la diputada Schneider. Pero las declaraciones que acaba de hacer Kaiser en Tele13 Radio son una falta de respeto y una ofensa a las minorías en Chile. El respeto a la dignidad es la base de la convivencia cívica. Todo tiene un límite”.