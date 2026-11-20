La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, abordó las cifras sobre explotación sexual infantil en Chile.

En entrevista con CNN Chile Radio, comentó que en el país han aumentado las cifras de explotación entre 2022 y 2025, con un incremento cercano al 70%.

“Esto es un fenómeno súper complejo, es difícil de pesquisar, de detectar para el Ministerio Público cuando existe una denuncia. Se va dando también muchas veces que la víctima no tiene conciencia de lo que está ocurriendo”, afirmó.

En esa línea, la autoridad comentó que el gobierno presentó un proyecto de ley ante el Congreso para abordar la seguridad de niñas, niños y adolescentes en las residencias, y que están identificados aquellos establecimientos donde existen mayores riesgos de explotación sexual infantil.

“Tenemos una coordinación en las regiones donde hay más casos de explotación sexual infantil con programas específicos, tenemos un abordaje a las víctimas con un término de la lista de espera de los tratamientos que necesitan para poder reparar el daño, todo eso en base a casos de vulneraciones de derechos que son dramáticos, muy dolorosos. Esta es una conversación incómoda”, sostuvo, añadiendo que en Magallanes y Maule se encuentran los casos más críticos.

En cuanto a medidas contra la explotación, Wulf señaló que el proyecto de ley busca “justamente esclarecer atribuciones, que haya coordinación con la seguridad del municipio, con la seguridad municipal, que tiene un rol muy importante en esto y que además en casos críticos se puedan derivar a otras residencias”.

También apuntó a que “existe la necesidad de abordar la explotación digital, que se está dando mucho más también, los casos de denuncia, y en esto los circuitos, como le hemos llamado, que son un montón de medidas intersectoriales de distintas instituciones, ya están establecidos”.