El Banco de Crédito e Inversiones (BCI) solicitó una serie de diligencias para esclarecer el millonario robo ocurrido en su sucursal de Concepción, entre ellas tomar declaración a funcionarios vinculados con la seguridad del recinto y a particulares relacionados con el inmueble utilizado por los delincuentes para ingresar.

La solicitud consta en una querella a la que tuvo acceso CNN Chile, presentada ante el Juzgado de Garantía de Concepción por la sustracción de más de $8.500 millones, según cifras de Fiscalía.

La acción judicial apunta al delito de “robo con fuerza en lugar no habitado”, con la agravante de haber sido cometido por una agrupación criminal.

Entre las diligencias solicitadas, el banco pide citar a declarar a Soledad Paredes, jefa de Servicio al Cliente y encargada de Seguridad de la sucursal, además del vigilante privado de turno y personal técnico de su Central de Monitoreo Integral (CEMCO).

También requiere interrogar al propietario y al corredor de propiedades Roberto Díaz, encargado de la venta del inmueble colindante desde el cual los delincuentes realizaron un forado para acceder al banco.

Según detalla la querella, el 7 de noviembre los responsables ingresaron a una propiedad desocupada y perforaron un muro de ladrillo y hormigón armado. Una vez dentro de la sucursal, inutilizaron los sistemas de videovigilancia y utilizaron equipos de oxicorte para abrir la puerta blindada de la bóveda.

El documento también señala que los involucrados facilitaron el ingreso de un vehículo al estacionamiento subterráneo para trasladar herramientas y posteriormente retirar el dinero. BCI solicitó peritajes genéticos, dactilares e informáticos para identificar a los responsables.