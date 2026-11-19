Tras los deterioros sufridos en la cancha del Estadio Nacional producto de los megaconciertos realizados en el recinto, el ministro del Deporte, Francisco Riveros, reconoció fallas en los trabajos de mitigación y anunció el estudio de una solución estructural para proteger el coliseo de Ñuñoa.

En conversación con 24 Horas, el secretario de Estado reafirmó que la prioridad del recinto es el deporte, admiendo que las medidas implementadas por los organizadores de grandes eventos no dieron buenos resultados.

“El Parque Estadio Nacional tiene una esencia que es deportiva. Siempre lo primero va a ser el deporte. Efectivamente, acá se arrendó el estadio, se tomaron los resguardos, hay distintas obligaciones contractuales que surgen a propósito de esto y que se van a cumplir, y el plan presentado para la reparación de la cancha y que esta volviera al estado original no funcionó”, dijo.

El secretario de Estado explicó que, pese a que la productora contrató a una empresa especializada, factores climáticos y el incumplimiento de plazos impidieron recuperar el terreno a tiempo.

“La cancha fue tratada de salvar ahí con lo que se ve con distintos colores, es lo que se llama el champeo, que es traer pastos de otros lugares, pero esto no es una solución satisfactoria para la práctica del deporte”, apuntó, confirmando que el Instituto Nacional de Deportes (IND) ya ejecuta su propio plan y activará multas, garantías y la obligación contractual de reponer la cancha.

Frente a la carencia de espacios destinados a espectáculos masivos, Riveros indicó: “Estamos viendo factibilidad y posibilidades de un proyecto que lleve precisamente a que el Estadio Nacional, nuestro Coliseo dentro del Parque Estadio, quede solamente para el deporte. Ya está la decisión de avanzar en ese sentido para poder tener un recinto que pueda albergar conciertos y sacar esta realidad de que el Coliseo termine siendo utilizado para espectáculos invasivos“.