De forma unánime, la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) aprobó este jueves el tercer tramo de la Línea 9 del Metro de Santiago, iniciativa que conectará La Pintana con Puente Alto y acercará el transporte a zonas históricamente postergadas, entre ellas La Legua, El Castillo y Bajos de Mena.

Al respecto, el biministro de y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange valoró el avance ambiental y el carácter de largo plazo de la obra.

“Tremendamente contentos con esta aprobación del tercer tramo de la Línea 9, que fue anunciada por el Presidente Piñera el año 2018…Estos son proyectos de Estado que trascienden gobiernos, y que van a generar una reducción muy significativa de tiempo para los vecinos de Puente Alto, de La Pintana y todo el Eje Santa Rosa”, señaló el secretario de Estado.

¿En qué consiste la Línea 9 de Metro?

La futura Línea 9 contará con 19 estaciones y una extensión de 27 kilómetros que unirá 8 comunas: Recoleta, Santiago, San Miguel, San Joaquín, La Granja, San Ramón, La Pintana y Puente Alto.

Además, busca conectar Puente Alto con el centro de la capital en cerca de 35 minutos, lo que permitirá reducir los tiempos de traslado de alrededor de 2 millones de pasajeros y fortalecer la integración territorial en el sector suroriente de Santiago.

Actualmente, el proyecto registra un 5% de avance global y contempla su puesta en servicio por etapas entre 2030 y 2033.

¿Qué sucederá tras la aprobación de COEVA?

Tras este visado, el proyecto queda a la espera de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), documento que Metro espera obtener a comienzos de diciembre para dar inicio a las obras.

De acuerdo con la planificación informada, la habilitación del servicio por tramos contempla el siguiente cronograma: