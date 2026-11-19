Anthropic cerró su primera jornada en Wall Street con un alza de 17,07%. Las acciones de la desarrolladora del modelo de inteligencia artificial Claude terminaron la sesión en US$ 97,17, por sobre los US$ 83 a los que se colocaron en su oferta pública inicial (IPO), la mayor de la historia, con la que la compañía recaudó cerca de US$ 81.300 millones.

Sin embargo, el resultado final esconde una jornada de alta volatilidad. Los títulos, que cotizan en el Nasdaq bajo el código ANT, abrieron en US$ 111,50, un 34,3% por sobre el precio de colocación, y llegaron a un máximo de US$ 115,10.

Desde ahí, el impulso se fue diluyendo durante la sesión y la acción llegó a tocar un mínimo de US$ 92,72, antes de cerrar casi 13% por debajo de su precio de apertura.

Al cierre, la compañía alcanzó una capitalización de mercado de US$ 1,28 billones, en una jornada en que se transaron cerca de 840 millones de acciones.

Acciones de Anthropic suben en su debut pese a caída de Wall Street

El estreno de Anthropic se produjo en un día complejo para los mercados estadounidenses. El Nasdaq Composite cayó 2,25%, el S&P 500 retrocedió 2,02% y el Dow Jones bajó 2,19%, en una sesión marcada por la venta de acciones tecnológicas y por la persistencia de las dudas sobre las valorizaciones de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

El contexto pesa. En las últimas semanas, los inversionistas han comenzado a cuestionar el retorno de los cientos de miles de millones de dólares que las grandes tecnológicas destinan a centros de datos, mientras que las expectativas de nuevas alzas de tasas de la Reserva Federal han presionado a las acciones de mayor crecimiento.

La fuerte diferencia entre el precio de apertura y el de cierre dejó resultados muy distintos según el momento de compra.

“Esta diferencia hizo que el resultado fuera muy distinto dependiendo del momento en que los inversionistas compraron las acciones, ya que quienes participaron en la colocación terminaron la jornada con ganancias, mientras que quienes compraron en la apertura enfrentaron pérdidas importantes”, explicó el analista de mercados de XTB, Felipe Oyarzún.

“Aunque el debut confirmó el enorme interés por Anthropic, también mostró que una salida a bolsa récord no garantiza que el precio siga subiendo una vez que comienza la negociación”, agregó.

Anthropic dejó sobre la mesa cerca de US$ 13.900 millones

El alza del primer día también abre una discusión habitual en las grandes salidas a bolsa, la del dinero “dejado sobre la mesa”. Con el cierre de este jueves, los 980 millones de acciones vendidas en la colocación valían cerca de US$ 13.900 millones más que lo recaudado por la oferta. Esa diferencia quedó en manos de quienes compraron en la IPO y no de la compañía.

El interés de los inversionistas se explica por el rápido crecimiento de sus ventas. Según su prospecto, Anthropic registró ingresos por US$ 33.200 millones en los primeros nueve meses de 2026, frente a US$ 2.600 millones en igual período del año anterior. Sin embargo, la empresa también enfrenta compromisos de gasto multimillonarios en capacidad de cómputo e infraestructura.

Entre sus principales accionistas figuran Amazon y Google, que tras la operación concentran cerca del 14,7% y del 13,7% del capital de la compañía, respectivamente. Este jueves, sus acciones tuvieron un desempeño dispar en medio de la caída general del mercado.