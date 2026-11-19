A partir de enero de 2027 comenzarán a regir nuevas tarifas eléctricas para los clientes. Sin embargo, en la Región Metropolitana, tres comunas registrarán variaciones al alza en el valor de las boletas.

La variación del precio se da en medio de una rebaja generalizada en las tarifas eléctricas. El pasado martes, el Gobierno reiteró que las cuentas de la luz disminuirán en promedio 4,4% durante el primer semestre de 2027, entre enero y junio, en 13 regiones del país.

Las cifras corresponden a la revisión del Precio de Nudo Promedio (PNP), que realiza la Comisión Nacional de Energía (CNE) cada seis meses y que determina cuánto pagan las distribuidoras por la energía que abastece a hogares y pequeños comercios.

¿Qué comunas de la RM tendrán un alza?

Entre las zonas en las que aumentarán las tarifas de la luz están:

Curacaví : +0,1%.

: +0,1%. Pirque : +0,2%.

: +0,2%. San José de Maipo: +0,4%.

Estos tres casos se deben a que los hogares de esas zonas pertenecen a la red de CGE Distribución.

Para conocer el impacto estimado de las nuevas tarifas en cada hogar, el Ministerio de Energía puso a disposición una tabla con el detalle de las variaciones por comuna y empresa distribuidora.