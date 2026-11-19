Esta tarde, el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, destacó la reacción de un ciudadano jordano que increpó a un hombre mientras rayaba una murala del Hotel Mercure ubicado en la comuna de Santiago.

El hecho quedó registrado en un video grabado por el propio ciudadano jordano. En las imágenes se observa el momento en que un hombre comienza a rayar una de las murallas del recinto.

Al percatarse de la situación, el protagonista del clip decidió increpar al sujeto y advertirle que no podía realizar ese tipo de acciones.

Por ello, y a través de una publicación en X, el secretario de Estado valoró que el extranjero interviniera para detener la acción y manifestó su intención de agradecerle personalmente.

“No lo conozco, pero me encantaría agradecerle personalmente. Este ciudadano no dudó en intervenir de forma pacífica al ver a una persona rayando un muro en pleno centro de Santiago”, escribió.

Además, el titular de las Culturas agregó: “¡Gracias por cuidar nuestra ciudad y el patrimonio que nos pertenece a todos! Ojalá podamos encontrarnos pronto para darle las gracias en persona“.