Contraloría detectó incumplimientos contractuales, pagos en exceso y retrasos en la construcción del Puente Chacao, en la Región de Los Lagos, tras una auditoría a la gestión de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Los hallazgos forman parte del Informe Final N° 324 de 2026, que examinó el cumplimiento de las obligaciones asociadas al contrato de diseño y construcción del proyecto entre enero de 2024 y diciembre de 2025. La obra supera los $450 mil millones.

Entre las principales observaciones, el organismo fiscalizador advirtió que la Dirección de Vialidad “no efectuó la retención del 10% exigida sobre determinados pagos asociados a obras adicionales solicitadas por el MOP“.

Como consecuencia de esta omisión, “el Fisco dejó de mantener como garantía más de $5 mil millones que debían permanecer retenidos mientras se cumplían las condiciones establecidas en los contratos”, detalló el ente contralor.

Asimismo, la fiscalización constató la ejecución de obras que “no se ajustaron al Proyecto Definitivo aprobado“. Pese a ello, la Dirección de Vialidad no aplicó las sanciones correspondientes, aun cuando “las Bases Técnicas contemplan multas de 300 UTM por cada incumplimiento de este tipo”.

El informe también detectó irregularidades en el cálculo de un reajuste extraordinario aplicado al contrato. Según la revisión, “no se utilizaron los índices correspondientes para determinar el monto del reajuste”, situación que generó “un pago en exceso al contratista por $84.334.699“.

Frente a este hallazgo, la Contraloría indicó que “se realizará un reparo con el objetivo de recuperar los fondos públicos“.

Contraloría advierte observaciones pendientes y atraso en el Puente Chacao

La auditoría también examinó el proceso de fabricación del tablero de acero del puente, a cargo de la empresa Hyundai Engineering & Steel Industries, en Corea del Sur.

Entre mayo de 2025 y febrero de 2026, la Asesoría a la Inspección Fiscal realizó cinco visitas a las instalaciones de la compañía. Durante esas inspecciones se identificaron “67 observaciones relacionadas con el proceso de fabricación“. De ellas, “26 continuaban pendientes de resolución a junio de 2026 y siete acumulaban más de un año desde su emisión”.

En cuanto al avance de las obras, el organismo constató que al 30 de abril de 2026 el proyecto registraba un avance físico de 64,68%, por debajo del 68,94% programado para esa fecha. Esto representa “un atraso de 4,26 puntos porcentuales”.

La Contraloría precisó que esta situación está asociada principalmente a “retrasos en la fabricación del tablero de acero y del cable principal del puente“, elementos estructurales que se producen en el extranjero para su posterior traslado y montaje en Chile.

Finalmente, el organismo recordó que esta corresponde a “la novena fiscalización realizada por la Contraloría sobre la ejecución del Puente Chacao desde el inicio del proyecto”.

🔴 INFORME DE AUDITORÍA | CGR detecta incumplimientos, pagos en exceso y retrasos en la construcción del Puente Chacao.