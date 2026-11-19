Esta tarde, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago revocó la prisión preventiva de Jorge Constanzo, imputado por el fallecimiento de su hija de 2 años y 8 meses, quien cayó desde el piso 11 de un edificio en la comuna de Las Condes en mayo pasado.

El tribunal determinó rebajar la medida cautelar de Constanzo, luego de concluir que, por los antecedentes expuestos, no se trataría de un homicidio por omisión, sino de un cuasidelito de homicidio.

En lugar de dicha cautelar, el imputado fue dejado con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

El padre de la menor cumplía su prisión preventiva en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Casablanca, en la Región de Valparaíso, desde el 20 de mayo pasado.

Cabe recordar que, antes del fatal suceso, la niña se encontraba bajo los cuidados de Constanzo, quien dormía en otro dormitorio, luego de haber consumido alcohol durante la tarde y haber trasnochado la noche anterior.

“Estamos en camino de hacer justicia”

Luego de esta medida, la madre de la menor, Gloria Ortíz, señaló que: “Estamos en este camino de hacer justicia, no ha sido un camino fácil”, según recabó Radio Biobío.

Tras ello, la madre de la pequeña afirmó: “Es una parte del proceso, pero no vamos a dejar de estar fuertes como familia, fuerte como mamá, porque esto se trata de mi hija, pero de todos los niños que tampoco han tenido justicia de alguna manera“.

Ortíz abordó la importancia de mantener la fuerza y la calma en este contexto, siempre yendo “con la verdad” y afirmó que “bajo ningún contexto desviar la atención de la manera incorrecta”.