La Cartera de Inversión Minera 2026–2035, elaborada por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), alcanzó US$ 111.149 millones, el mayor monto en 13 años.

La cifra fue dada a conocer por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en China, en el marco de la gira presidencial, y representa un aumento de 6,3% respecto de los US$ 104.549 millones del catastro anterior.

La nueva cartera reúne 72 proyectos de empresas estatales y privadas para la próxima década, 13 más que en la medición anterior. Los resultados también fueron presentados por la vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilco, Claudia Rodríguez, durante la World Copper Conference Asia, organizada por la consultora británica CRU.

Litio explica el 92% del aumento de la inversión minera

El principal impulso vino del litio. La inversión identificada en proyectos de este mineral más que se duplicó, al pasar de US$ 4.700 millones a US$ 10.800 millones, y explica cerca del 92% del aumento neto de la cartera.

El alza responde principalmente a la incorporación de dos proyectos que se encuentran en evaluación ambiental. El primero es Salar Futuro, de Novandino Litio, la asociación público-privada entre Codelco y SQM en el marco de la Estrategia Nacional del Litio, con una inversión estimada de US$ 3.000 millones.

El segundo es el proyecto de Transición hacia la Extracción Directa de Litio (TED), de Albemarle, por US$ 3.100 millones.

“El cobre sigue siendo la base de nuestra minería y la principal fortaleza de Chile en los mercados internacionales. A esa trayectoria se suma el litio, que está atrayendo inversiones de gran escala y abre espacio para incorporar nuevas tecnologías”, señaló el ministro Mas.

“Nuestro desafío es que esta diversificación se traduzca en más empleo, oportunidades para los proveedores chilenos y desarrollo para las regiones mineras”, agregó.

Pese al avance del litio, el cobre se mantiene como el principal destino de la inversión minera, con el 84,5% del total de la cartera.

Entre los proyectos destacan la Extensión Pila B1 de Lixiviación de Escondida, de BHP, por US$ 1.300 millones, que busca mantener una producción de 210.000 toneladas anuales de cátodos.

También figuran las Mejoras de Capacidad de Mantos Blancos, de Capstone Copper, por US$ 500 millones, que contemplan extender la operación hasta 2041 y elevar la extracción de sulfuros a 9,8 millones de toneladas anuales.

Antofagasta concentra el 46% de la inversión minera en Chile

Por regiones, Antofagasta mantiene el liderazgo, con US$ 51.544 millones, cerca del 46% del total nacional. De ese monto, US$ 44.994 millones corresponden a proyectos de cobre.

La vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilco destacó el mayor grado de avance de las iniciativas.

“La cartera pasó de 59 a 72 proyectos, trece más que en el catastro anterior, y reúne más iniciativas con definiciones técnicas y ambientales avanzadas”, afirmó Rodríguez.

La autoridad también se refirió a las condiciones para la inversión en el país.

“La reforma de permisos sectoriales está en curso y busca que los procedimientos sean más claros y coordinados, dando mayor certeza a los inversionistas (…) Para los inversores que consideran Chile, estas capacidades proporcionan una base sólida para proyectos a largo plazo”.