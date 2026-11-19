Eran casi 12 mil los kilómetros que separaban al Presidente José Antonio Kast de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, el pasado lunes 16 de noviembre.

Ambos cumplían misiones institucionales relevantes. El mandatario se encontraba en Hanói, Vietnam, donde participó en actividades diplomáticas y empresariales; en paralelo, la ministra Lincolao estaba en San Francisco.

En medio del despliegue presidencial por Asia, en busca de acuerdos económicos y citas diplomáticas, la secretaria de Estado firmaba un memorándum de entendimiento con Sam Altman, CEO de OpenAI.

La iniciativa, denominada OpenAI para Chile apunta a que el Estado chileno adopte la IA “de manera segura y responsable para mejorar los servicios que entrega a las personas”, lo que contempla capacitaciones para funcionarios públicos.

Los cuestionamientos de la oposición y el respaldo del vicepresidente

Sobre este mismo tema, integrantes de la oposición al Gobierno solicitaron contar con todos los antecedentes del convenio para evaluar sus implicancias. Incluso el diputado Jaime Araya recurrió a Contraloría para solicitar un pronunciamiento sobre la legalidad del acuerdo.

En medio de las críticas, las principales autoridades del Ejecutivo salieron a respaldar a la ministra Lincolao.

El vicepresidente Claudio Alvarado la recibió en La Moneda, donde descartó haberle llamado la atención a la secretaria de Estado.

De esta forma, el ministro del Interior cerró filas: “Aquí se trata de reuniones de trabajo, de coordinación, y de revisar los objetivos y los propósitos que tiene el gobierno en materia de innovación, ciencia y tecnología (…) la ministra cuenta con todo nuestro respaldo para sacar adelante esas tareas”.

La renuncia de la subsecretaria

Pasaron solo tres días desde la firma del acuerdo en San Francisco hasta que se produjo, este jueves, un remezón al interior del Ministerio de Ciencia.

Poco después del mediodía, Presidencia dio a conocer que el Presidente Kast aceptó “la renuncia de Carolina Rossi Pantoja en el cargo de subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación”.

Entre la información que ha trascendido sobre las diferencias entre la subsecretaria renunciada y Lincolao, una de las últimas apunta a una serie de desvinculaciones en el ministerio, de las cuales Rossi no habría tenido conocimiento.