El Presidente José Antonio Kast aceptó este jueves la renuncia de Carolina Rossi Pantoja al cargo de subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

La decisión fue comunicada por la Dirección de Prensa de la Presidencia, que confirmó que Carolina Calvo Ascencio asumirá el cargo en calidad de subrogante.

Calvo es ingeniera comercial y actualmente se desempeña como asesora del Ministerio de Ciencia.

El hecho se produce en medio de tensiones entre las autoridades de la cartera, las que habían salido a la luz durante los últimos días.

Incluso ayer miércoles -en medio de la visita oficial del Presidente José Antonio Kast por Asia- el vicepresidente Claudio Alvarado citó a reunión a la ministra Lincolao a su despacho.

No obstante aquello, dicha situación había sido desdramatizada por el propio Alvarado, quien la catalogó como una reunión más con uno de los ministros del Gabinete.