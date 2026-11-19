El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la subcomisión mixta de Presupuesto lograron un acuerdo en materia de Educación, en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027.

La subcomisión, encabezada por la senadora Yasna Provoste y compuesta por el senador Gustavo Sanhueza y los diputados Daniela Serrano y Luis Pardo, firmó un protocolo de acuerdo sobre la partida del Ministerio de Educación.

Desde Hacienda detallaron que el entendimiento contempla reponer $35.000 millones para las Becas Acceso TIC, más conocida como “Yo Elijo mi PC”.

En educación parvularia se suman $156 millones para que los dineros de los Programas Alternativos de la Junji vuelvan a su nivel de 2026, junto con fondos para infraestructura.

En tanto, en educación escolar se considera el refuerzo de fondos para el Simce, la formación de docentes y directivos del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), el seguimiento de Liceos Bicentenario, las Becas Indígenas de Junaeb y los programas de salud escolar.

Mientras que en educación superior se llegó a acuerdo para recursos adicionales para el Aporte Fiscal Directo, universidades estatales, las del G9 y otras instituciones.

Acuerdo entre Hacienda y Subcomisión para glosa de Educación: ¿Qué contempla?

Desde el Ministerio informaron que el entendimiento incluye modificaciones de glosas para resolver problemas concretos de gestión.

Una de ellas es que se autoriza a la Fundación Integra “financiar los beneficios laborales vigentes de su personal y un plan de retiro voluntario acotado”. También “se simplifica el reconocimiento oficial de los jardines infantiles, eliminando la exigencia de un informe del Ministerio de Desarrollo Social”.

Junto con ello, se autoriza a las universidades a utilizar parte de los excedentes de sus Fondos Solidarios de Crédito Universitario y se refuerzan las normas de información, ejecución y seguimiento de la Junji y de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

El protocolo también indica que el Gobierno impulsará un proyecto de ley para abordar la deuda previsional que tienen las municipalidades en educación, que supera los $250 mil millones.

Se considera un piloto de gestión financiera con universidades estatales y una mesa con los Centros de Formación Técnica (CFT) estatales. Además de un resideño de las Becas TIC para 2028, una estrategia de infraestructura escolar, un piloto del carnet azul para personas en el espectro autista y una mesa sobre reingreso escolar, de acuerdo con lo informado por Hacienda.

Adicionalmente, durante el primer trimestre de 2027 se instalará una mesa con las universidades del CRUCH para revisar la duración de las carreras, los aranceles de gratuidad y un crédito relativo al ingreso que reemplace el CAE.