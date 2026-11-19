Este jueves la subsecretaria Carolina Rossi presentó su renuncia al cargo en medio de tensiones con la ministra de la cartera, Ximena Lincolao.

Así lo confirmó la Dirección de Prensa de Presidencia en un comunicado: “Con fecha 19 de noviembre de 2026, el Presidente de la República ha aceptado la renuncia de Carolina Rossi Pantoja en el cargo de subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación”.

En su reemplazo asumirá, en calidad de subrogante, la ingeniera comercial y asesora del ministerio, Carolina Calvo Ascencio.

La situación venía arrastrándose desde hace algunas semanas y tenía relación con despidos de algunos funcionarios que ocurrieron al interior de la repartición. Esto provocó que incluso el Ejecutivo interviniera para reparar las relaciones entre las autoridades.

Según se dio a conocer, Rossi —que en ese momento estaba como ministra subrogante— habría expresado su descontento con las desvinculaciones a través de un correo, apuntando a que no había sido informada previamente.

Sin embargo, Lincolao explicó este jueves —antes de la renuncia— que Rossi y la entonces subsecretaria subrogante conversaron sobre la materia y aseveró que las salidas ocurrieron por sumarios activos en el momento, relativos a ley Karin, hurto y gestión.

En algunos casos se trataba de funcionarios a honorarios.

“La subsecretaria era la ministra y la subsecretaria subrogante; entre ellas dos conversaron este tema el día anterior. Los despidos venían por un sumario, que existía una persona por hurto; la otra persona tenía otro sumario, una (tenía) ley Karin, y la otra persona tenía problemas de gestión. Estas son personas a honorarios”, profundizó.