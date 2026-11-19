El precio del cobre volvió a caer este jueves y profundizó una semana de fuertes pérdidas. El metal cerró en US$ 5,70 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, con una baja de 1,41% respecto de la jornada anterior, según datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

Se trata de la cuarta caída consecutiva del metal. El lunes retrocedió 1,73%, el martes cedió 1,12% y se ubicó por debajo de los US$ 6 la libra, y el miércoles se desplomó 3,6%. Con esto, el cobre acumula una baja de 7,6% desde los US$ 6,17 en que cerró el viernes pasado.

El retroceso deja al metal más de 13% por debajo de los US$ 6,59 la libra que promedió en octubre. Aun así, en lo que va del año, el cobre promedia US$ 6,15 la libra, un 39,2% más que en igual período de 2025.

Dólar y expectativas de tasas de la Fed presionan al cobre

La principal presión viene desde Estados Unidos. El dólar se mantiene en torno a sus mayores niveles en 19 meses, impulsado por datos económicos y por declaraciones de autoridades de la Reserva Federal (Fed) que reforzaron las expectativas de nuevas alzas de tasas de interés.

Un dólar más fuerte encarece el cobre para los compradores que utilizan otras monedas, mientras que tasas más altas elevan el costo de financiar proyectos mineros, eléctricos y de infraestructura.

A ello se suma el enfriamiento del entusiasmo por la inteligencia artificial (IA). La volatilidad de las acciones tecnológicas ha llevado a los inversionistas a cuestionar el retorno de la inversión en centros de datos, lo que debilitó uno de los principales argumentos detrás de las expectativas de mayor demanda de cobre, ligado a la expansión de las redes eléctricas.

El metal también perdió el soporte de los aranceles. En el mercado se han moderado las expectativas de que Estados Unidos imponga gravámenes al cobre refinado, una posibilidad que en los últimos meses había impulsado las compras del metal.

China mantiene señales de escasez física pese a la debilidad industrial

En China, en tanto, los débiles datos de actividad industrial de octubre sumaron presión sobre las perspectivas de consumo del principal comprador de cobre del mundo.

Sin embargo, el país asiático sigue mostrando señales de escasez física. La prima que se paga por importar cobre a China subió 21% esta semana y alcanzó un récord, en medio de bajos inventarios locales.

Los inventarios en la Bolsa de Metales de Londres se ubicaron este jueves en 327.525 toneladas, con un leve aumento de 125 toneladas respecto de la jornada anterior, mientras que en COMEX llegaron a 730.744 toneladas.

El resto de los metales industriales mostró movimientos mixtos. El níquel cayó 2,37% y el zinc 0,47%, mientras que el aluminio subió 0,32% y el estaño 0,36%.