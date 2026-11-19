Jorge Uauy fue elegido este jueves como nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), tras imponerse a Jorge Yunge por 27 votos contra 14.

El hasta ahora presidente de Palestino sucederá a Pablo Milad en el cargo. La elección también registró dos votos nulos y cinco en blanco.

Con este resultado, Uauy superó los 25 sufragios necesarios para ganar en primera vuelta.

El dirigente obtuvo el respaldo de diversos clubes del fútbol chileno, entre ellos Audax Italiano, Huachipato, Ñublense y O’Higgins, que manifestaron su apoyo durante las horas previas a la votación.

Entre sus principales desafíos estarán liderar la separación de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile, avanzar hacia el funcionamiento autónomo de esta última y abordar la búsqueda de un nuevo entrenador para la selección chilena.

Luego de su eleeción, Uauy agradeció “el apoyo de los clubes. Esto nos da una tremenda responsabilidad para sacar adelante todas las tareas que tenemos de desafío en la ANFP”.

“Esto parte ahora, desde hoy parte el trabajo. Vamos a empezar a trabajar por un traspaso ordenado de todas las cosas, para poder empezar el 1 o 2 de enero con todo en orden para sacar adelante esta linda industria que es el fútbol”, añadió.