La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, dijo sentirse respaldada por el presidente José Antonio Kast.

Tras participar en un seminario internacional en el GAM, fue consultada sobre la reunión que mantuvo ayer miércoles en La Moneda con el vicepresidente Claudio Alvarado, en medio de críticas que han trascendido respecto a su gestión al interior de la cartera y la firma de un memorándum de entendimiento con la empresa de inteligencia artificial OpenAI.

Esto último generó dudas respecto a si el acuerdo implica la entrega de datos personales de la ciudadanía o del Estado chileno.

Frente a ello, Lincolao afirmó que existen diferencias respecto a una licitación de compra y un memorándum de entendimiento. Así, explicó que el primero sí contempla la entrega de datos, pero el segundo caso solo trata de generar espacios de investigación.

Ministra Lincolao se siente “absolutamente respaldada” por el presidente Kast

Por otro lado, la secretaria de Estado habló sobre la controversia en torno a su relación con la subsecretaria Carolina Rossi, luego de despidos de funcionarios desde la repartición.

Según se dio a conocer, Rossi —que en ese momento estaba como ministra subrogante— habría expresado su descontento a través de un correo, señalando que para la toma de decisiones no se habría tenido la información suficiente.

Sin embargo, Lincolao dijo que Rossi y la entonces subsecretaria subrogante conversaron sobre la materia y aseveró que las desvinculaciones ocurrieron por sumarios activos en el momento, relativos a ley Karin, hurto y gestión.

En algunos casos se trataba de funcionarios a honorarios.

“La subsecretaria era la ministra y la subsecretaria subrogante; entre ellas dos conversaron este tema el día anterior. Los despidos venían por un sumario, que existía una persona por hurto; la otra persona tenía otro sumario, una (tenía) ley Karin, y la otra persona tenía problemas de gestión. Estas son personas a honorarios”, profundizó.

Y añadió que había “otra persona que era un jefe de división”.

Durante el punto de prensa, fue consultada sobre si se siente respaldada por el presidente Kast, a lo que respondió: “Absolutamente respaldada”.