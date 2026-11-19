La Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de ley de Sala Cuna Universal con 132 votos a favor y 12 abstenciones.

La iniciativa, que pasó a tercer trámite constitucional, contempla una cotización total de 0,30% para el Fondo de Sala Cuna, incorpora un aporte de equidad para jardines Vía Transferencia de Fondos (VTF) y establece un suplemento solidario para apoyar a las familias de menores ingresos.

En entrevista con CNN Chile Radio, la diputada Ximena Ossandón (RN) comentó: “Hay que reconocer que tuvimos un largo periodo, al menos en la Cámara en este tiempo, de mucha escucha, de mucha conversación, si bien no se llegó a todo lo que cada parlamentario quería, pero de verdad que avanzamos bastante y es por eso la aprobación que se tuvo en la Cámara”.

“Yo estoy de verdad muy entusiasmada con esto y espero que en el Senado esto pase como un tubo porque efectivamente va todo resuelto“, acotó.

La parlamentaria dijo que quedó conforme con la manera en que se resolvieron los tres nudos principales de la propuesta: financiamiento, copago e institucionalidad. “Es un proyecto de gran envergadura en términos de sus consecuencias positivas, que esto va a afectar a todo Chile en general”, comentó.

Respecto a los reparos de la oposición sobre el financiamiento de la Sala Cuna Universal, que plantearon que se estaría desfinanciando el Seguro de Cesantía y que será el trabajador quien terminará pagando esto y no el empleador, Ossandón apuntó a que “siempre existió esta duda de quién paga las cotizaciones, si son del empleador o son del trabajador”.

De todos modos, sostuvo que le llama la atención que las diputadas “no dijeron ni una letra con este mismo planteamiento en la época del presidente Boric. En esa fórmula no había reparo, entonces es curioso que existan estos reparos ahora, con el mismo ministro Marcel, que fue ahora a la comisión y dijeron que hoy día no era ni vinculante ni lo del presidente Boric ni lo de Marcel; entonces la pregunta es qué cambió”.

Ossandón remarcó que “la fórmula impacta muy poco en el seguro de cesantía. El seguro tiene un fondo que no se va a tocar”.

“Y lo que tenemos que hacer es no encarecer más la contratación dado el tema de desempleo que tenemos“, acotó.

“Creo que vamos a poder celebrar esta promulgación tan deseada, tan necesaria, tan importante para el futuro de nuestro país, con una tasa de natalidad tan baja y una cantidad de mujeres desempleadas que lo único que quieren es poder desarrollar sus potencialidades, que yo creo que hemos perdido muchos años del aporte de la mujer en el trabajo y en muchos otros lugares y tenemos que terminar con esta discriminación, así que yo espero la generosidad y el contento de todos”. aseveró.

Consultada sobre si están los votos para aprobar el proyecto en el Senado, la diputada respondió: “Yo me imagino que sí, porque ya que sus bancadas estuvieron aprobando en la Cámara, me parece que sería un acto de consecuencia y de verdad que está muy bien trabajado. Yo estoy muy orgullosa del trabajo que hizo la Comisión de Trabajo, así que espero que sí; ahora en política nada y, sobre todo las cosas que están sucediendo en el Senado, uno se sorprende también. Pero espero que no y que vayamos adelante y que esto se promulgue ojalá antes de final de año”.