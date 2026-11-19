Durante la madrugada de este jueves, concluyó la visita oficial del Presidente José Antonio Kast a China, país en el que partició en la Cumbre de Líderes de APEC 2026.

En un punto de prensa, realizado antes de partir a su próximo destino, Japón, el mandatario destacó que “estamos concluyendo, después de una serie de reuniones y encuentros, con el presidente Xi Jinping, con la presidenta Keiko Fujimori, con el primer ministro de Singapur, con el presidente de Filipinas, con el encargado de Hong Kong y con el primer ministro de Malasia”.

Además, aseguró que se trataron de “muy buenos encuentros bilaterales para que el bienestar, las inversiones, sigan llegando a Chile como lo hemos visto en estos meses”.

“Lo que buscamos es que las condiciones a nivel mundial mejoren, ya que cualquier crisis nos afecta directamente a los países más pequeños en el costo de la vida”, añadió.

Finalmente, el Presidente Kast sentenció que “la idea es seguir avanzando, poniendo a Chile a nivel mundial. Y, como ustedes pueden ver, en estos cinco días de gira hemos logrado conversaciones y avances que se verán reflejados en lo que son las inversiones y la calidad de vida para nuestra patria en los próximos meses”.