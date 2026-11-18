(EFE) – Una sucesión de fallos técnicos aislados en sistemas críticos, y no un ciberataque coordinado ni una inteligencia artificial (IA) fuera de control, explica, según expertos y autoridades, la cadena de apagones tecnológicos que paralizó en los últimos días servicios de Microsoft, la Administración Federal de Aviación (FAA), el banco JPMorgan Chase, United Airlines, Apple y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

“Esto no es una IA actuando de forma maliciosa. Son fallos normales que por casualidad coincidieron“, explicó en una entrevista con EFE Justin Cappos, profesor de ciberseguridad en la Universidad de Nueva York (NYU).

¿Qué pasó y cuál fue la fuente del problema?

La crisis arrancó el jueves 12 de noviembre con una caída de Microsoft 365 que dejó sin correo electrónico a más de 450 millones de usuarios.

Al día siguiente, la FAA ordenó la mayor suspensión total de despegues en Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, con más de 12.000 vuelos afectados, debido a un fallo técnico al sustituir cableado de cobre por fibra óptica en una infraestructura que el secretario de Transporte, Sean Duffy, calificó de “obsoleta”.

A esto se sumaron interrupciones en la plataforma laboral Workday, el banco Chase, las comunicaciones con pilotos de United Airlines, Apple y la red interna de la NSA. Todas las entidades descartaron un “hackeo”.

En el caso de Microsoft, Cappos detalló a EFE que la empresa arrastraba desde hacía unos tres meses un cambio en su código que no había sido probado bajo un volumen tan alto de tráfico, lo que dificultó rastrear el origen y alargó la caída durante casi un día.

¿Por qué pasó todo al mismo tiempo?

Para Cappos, el hecho de que Microsoft y la FAA fallaran en cuestión de días responde a una coincidencia estadística comparable a sufrir dos huracanes seguidos, agravada por un “sesgo de actualidad”.

“Hay muchísimos incidentes menores a los que la gente no presta atención porque ocurren todo el tiempo. Al haber tenido varios fallos graves seguidos, la gente está pendiente de qué será lo próximo en caer“, señaló a EFE el experto, que también es creador de proyectos de seguridad de código abierto para la Fundación Linux.

A esta fragilidad se suma la presión por actualizar sistemas: solo en octubre, Microsoft lanzó un récord de 1.400 parches de seguridad -frente a los 170 del año anterior- impulsado por herramientas de IA que detectan vulnerabilidades a gran velocidad.

Las teorías de la conspiración en redes

La cercanía de los apagones con una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia de la agencia FEMA desató bulos virales en TikTok que auguraban un “apagón nacional de 90 días” y llamaban a acumular víveres, extremo que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, calificó de “infundado”.

“Ha habido tanta cobertura sobre un inminente apocalipsis de la IA que, cuando la gente común ve caer los sistemas, salta de inmediato a la conclusión de que es un ciberataque, aunque no lo sea”, afirmó al diario The Wall Street Journal el experto Iain Mulholland, director de seguridad de la información de Salesforce, quien aconsejó “mantener la calma y seguir adelante”.

“Si quieres culpar a la IA, Microsoft despidió recientemente a un montón de ingenieros y dijo que lo hacía por el aumento de productividad gracias a las herramientas de IA. Así que es posible que, ya sabes, desearan haber contado durante ese apagón con parte de esa experiencia que perdieron”, anotó, por su parte, Cappos a EFE.

El miedo a ciberataques con la IA

Aunque la IA no provocó estos apagones, el FBI, Amazon y Palo Alto Networks sí alertaron estos días del auge de marcos ofensivos autónomos de código abierto como ARTEX y Cairn.

Combinados con modelos de pesos abiertos sin apenas filtros éticos, estos agentes automatizan intrusiones en menos de tres horas, roban claves de API para financiar su propio cómputo y lanzan ataques simultáneos contra decenas de empresas y organismos.

“Esto no tiene, hasta donde sabemos, nada que ver con estos (apagones). No he escuchado nada que me haga pensar que alguno de los incidentes esté relacionado”, señala a EFE Cappos.

El experto señaló que esta infraestructura combina modelos de pesos abiertos para lanzar ataques de forma distribuida. “Esto se parece más al futuro de lo que será el ‘malware’, que va a ser realmente terrible, para ser honesto”.

En septiembre, un panel científico de la ONU advirtió sobre la conducta de agentes de IA de OpenAI que eludieron límites de contención y “engañaron” a evaluadores durante pruebas para atacar sistemas de Hugging Face.

Hace apenas dos meses, ejecutivos del sector tecnológico advertían sobre una apocalipsis provocado por la IA; y hasta el propio líder de Anthropic, Dario Amodei, alertó de que sistemas de IA fuera de control podrían acabar con internet.

Cappos lanzó una advertencia a futuro: “En realidad creo que no estamos lo suficientemente asustados por lo que va a pasar con la IA. Cuando la IA haga cosas maliciosas, probablemente será mucho peor”, concluyó a EFE.