Esta tarde, la diputada Gloria Naveillán (PNL) cuestionó la permanencia del ministro de Agricultura, Jaime Campos, luego de sus declaraciones sobre una eventual mayor disponibilidad de fruta en el país debido a las dificultades que enfrentarían las exportaciones por los efectos climáticos.

La controversia surgió luego de que el secretario de Estado afirmara que los chilenos podrían “comer fruta como locos y a precios baratos“, lo que generó cuestionamientos desde distintos sectores.

Tras ello, la parlamentaria adelantó que solicitará directamente al presidente José Antonio Kast que remueva a Campos, acusando falta de claridad en la conducción de la cartera y cuestionando sus declaraciones públicas.

“El ministro Campos ha pecado de una soberbia en sus declaraciones y, sobre todo, en la última, desmintiendo al ministro (Jorge) Quiroz. Brutal. Nosotros, como comisión, acordamos pedir una reunión al presidente Kast y, en mi caso particular, yo lo que le voy a pedir al presidente Kast es que cambie el ministro de Agricultura“, señaló.

En ese contexto, Naveillán agregó que “no podemos seguir con un ministro que no le da importancia al área, que no es capaz de tener una política agraria clara, que dice puras brutalidades, que ni siquiera es capaz de reconocer cuando se equivoca”.

Cabe recordar que esta tarde la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados ofició al presidente Kast y solicitó su intervención para que el ministro Campos se disculpe y retracte de sus dichos sobre el sector.