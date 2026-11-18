Este miércoles, el director del Servicio de Mejor Niñez y Adolescencia en la región de La Araucanía, Jaime Millar Cisternas, renunció a su cargo. Esto se concreta luego de que el Servicio Nacional de Aduanas le incautara un vehículo con patente argentina que permanecía de forma irregular en el país.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia confirmó la renuncia a través de un comunicado en que afirmaban que “el Servicio de Mejor Niñez y Adolescencia informa que el director regional (s) de la Araucanía, Jaime Millar, ha presentado su renuncia al cargo”.

“Como servicio, reafirmamos nuestro compromiso con el ejercicio de la función pública y con los principios que la rigen”, continuaron.

Concluyeron agradeciendo “por el trabajo realizado y el desempeño de sus funciones durante su gestión”.

Antecedentes de la renuncia

De acuerdo con la información recabada por Radio Bio Bio, se inició una investigación tras una denuncia que advertía que la camioneta utilizaba estacionamientos reservados para personas con discapacidad con el fin de evadir el pago.

“Vengo a hacer una denuncia de un auto, que tiene una patente argentina y que es chileno. Se estaciona en el lugar de discapacitado sin ser discapacitado. Y deja la camioneta aquí todo el día”, afirma la denunciante en el registro audiovisual.

“Este es un sinvergüenza, que se estaciona y se va a trabajar, y sin pagar”, señaló.

Tras la publicación del registro audiovisual, se estableció que el dueño del vehículo era Jaime Millar.

Según el medio, el delegado confirmó que la continuidad de Millar estaba en discusión luego de que asistiera a una audiencia en el Tribunal de Familia como abogado ya ejerciendo un cargo político.