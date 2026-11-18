Este miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su informe semanal sobre las variaciones de precios en los combustibles y confirmó bajas en todas las bencinas y el diésel.

De acuerdo con la información, la gasolina de 93 octanos bajará a $38,7 por litro y la de 97 octanos también disminuye en $38,7 por litro. Por su parte, el diésel se reduce a $141,9 por litro.

En paralelo, el precio del kerosene bajará en $9,4 por litro, en tanto el gas licuado para uso vehicular se mantendrá sin cambios.

Esta baja en los valores de los combustibles responde al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los gremios de transportistas, el cual se tradujo en una ley, ya aprobada por el Congreso, para contener las alzas. Con ello, los precios no volverán a subir hasta el 7 de abril de 2027.

Enap remarcó que su función principal corresponde a comercializar derivados de hidrocarburos con las compañías distribuidoras y que no fija ni regula los precios finales al consumidor, los que esas empresas determinan de manera autónoma en las estaciones de servicio.

Para calcular la estimación de los valores, la estatal considera los precios de importación desde la Costa del Golfo de Estados Unidos, mercado de referencia cercano y profundo para Chile, los costos propios de la actividad de importación de combustibles, como el transporte marítimo hasta el país, y las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

Así variarán los combustibles esta semana