Chile amplió su red de acuerdos de vacaciones y trabajo con la incorporación de Hong Kong, luego de que el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, firmara un convenio con autoridades de esa región.

El acuerdo fue suscrito este miércoles, durante la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se desarrolla en Shenzhen. La ceremonia contó con la presencia del presidente José Antonio Kast y del secretario ejecutivo de Hong Kong, John Lee Ka-Chiun.

El programa contempla 100 cupos anuales para cada parte y permitirá que jóvenes chilenos y hongkoneses de entre 18 y 30 años soliciten una visa para permanecer hasta 12 meses en el otro territorio. Durante ese periodo podrán trabajar para financiar su estadía o realizar cursos de corta duración.

Según informó Cancillería, este es el primer acuerdo de Working Holiday que Hong Kong establece con un país de América Latina. Con su incorporación, Chile suma 19 programas de este tipo con distintos destinos:

¿Cuáles son los países con acuerdo Working Holiday para chilenos?

Alemania.

Alianza del Pacífico: Colombia, México y Perú.

Australia.

Austria.

Canadá.

Corea del Sur.

China.

Dinamarca.

Francia.

Hong Kong.

Hungría.

Irlanda.

Islandia.

Japón.

Luxemburgo.

Nueva Zelanda.

Polonia.

Portugal.

República Checa.

Suecia.

Además, Chile mantiene un Acuerdo de Intercambio de Pasantes con Suiza.

¿Qué es una visa Working Holiday y cómo funciona?

Los programas Working Holiday son acuerdos bilaterales que permiten a jóvenes de los países participantes viajar al extranjero, residir temporalmente y trabajar durante su estadía. En general, contemplan permisos de hasta 12 meses, aunque las condiciones específicas dependen del convenio con cada destino.

La posibilidad de trabajar busca que los participantes puedan financiar parte de su experiencia, que también puede incluir actividades turísticas y estudios de corta duración.

Para postular, es necesario revisar las condiciones establecidas por el país elegido, ya que los requisitos, los plazos, los cupos disponibles y los procedimientos pueden variar entre programas.

Entre las condiciones habituales se encuentran tener entre 18 y 30 años —aunque algunos acuerdos pueden contemplar edades distintas—, contar con nacionalidad y pasaporte chileno vigente, acreditar fondos suficientes para financiar el inicio de la estadía y disponer de un seguro médico. También pueden solicitarse otros documentos, según el destino.