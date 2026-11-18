El abogado constitucionalista y académico de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, analizó la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

En conversación con CNN Prime, se le consultó directamente sobre si respaldaría la acusación constitucional. Couso fue enfático: “Después de haberlo pensado muy detenidamente, creo que no“.

#CNNPrime | Javier Couso, abogado constitucionalista y académico de la Universidad Diego Portales, por AC contra Rabat: “Votaría en contra” @tv_monica

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También, el académico sostuvo que los dos primeros capítulos del líbelo no tienen fundamentos sólidos, mientras que el tercero presenta algunos elementos de plausibilidad, aunque insuficientes para justificar la destitución.

“Yo distinguiría entre los tres capítulos. Los dos primeros me parece que no lo tienen y el tercero tiene algunos visos de plausibilidad, pero creo que está en el límite“, apuntó.

Al preguntarle sobre el primer capítulo, referido a la aplicación de ley que excluyó de las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores en 2022, Couso defendió la interpretación del secretario de Estado, quien consideró que la modificación de dicho año no podía aplicarse retroactivamente.

“Yo creo que esa interpretación es la correcta. Y así lo creyó la Corte Suprema por cerca de cuatro años, en cerca del 80% de los casos”, afirmó.

Asimismo, descartó que el segundo capítulo, relativo a la aplicación del Estatuto de Roma en casos de condenados por delitos de lesa humanidad, tenga fundamentos suficientes, pues considera que se busca trasladar a la legislación chilena criterios establecidos para las condenas de la Corte Penal Internacional.

“Estamos pidiendo que la interpretación de un órgano (…) sobre cómo lo que decidió la Corte Penal para su propia reducción de penas debe ser considerado por parte de un ministro de Estado de un país específico a la hora de aplicar una ley chilena”, explicó Couso. A su juicio, sería necesario establecer una legislación que precise esa obligación.

Respecto del tercer capítulo, relacionado con una eventual infracción al principio de probidad, el abogado constitucionalista reconoció que Rabat “no fue exacto ni preciso. Alguien podría decir que incluso faltó a la verdad” en la sesión especial de la Cámara respecto a las razones que lo llevaron a conceder los beneficios.

“Yo creo que se faltó a la probidad, pero no con el nivel de gravedad que supone una institución de un ministro de Estado“, apuntó.

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Pese a ello, calificó la actuación del ministro como “reprochable y políticamente catastrófica“, y afirmó que el presidente José Antonio Kast “haría bien en aceptar la renuncia que seguro él presentó”.

“Va a ser completamente incapaz de llevar a cabo su trabajo”, agregó.

Durante el diálogo, Couso también cuestionó el uso recurrente de las acusaciones constitucionales y advirtió sobre sus efectos en el sistema democrático. “Esto no puede seguir. Creo que sí deteriora la democracia”, señaló.

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