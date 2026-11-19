(CNN) – Los presidentes Donald Trump, de EE. UU.; Vladimir Putin, de Rusia, y Xi Jinping, de China, se reunieron para su histórica cumbre trilateral, el evento más seguido de la cumbre de la APEC de esta semana.

Los tres líderes aparecieron juntos en Kylin Villa, donde se llevan a cabo las conversaciones, en el centro tecnológico chino de Shenzhen. De pie frente a las banderas de sus tres naciones, los líderes posaron para una foto, sin darse la mano, antes de ingresar a la sala principal de reuniones.

Xi dijo: “Esta es la primera vez que se reúnen los jefes de Estado de China, Rusia y Estados Unidos; tiene un significado pionero”, según la agencia de noticias china Xinhua.

Más temprano, Trump había mantenido conversaciones bilaterales por separado tanto con Putin como con Xi.

En su intervención previa a la tan esperada reunión trilateral, el líder de China declaró: “China, Rusia y Estados Unidos deben dar ejemplo cooperando para afrontar los desafíos mundiales, mantener conjuntamente la paz y la estabilidad mundiales y contribuir en mayor medida al progreso de la humanidad”.

El presidente de Rusia afirmó que su país, China y Estados Unidos “comparten la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales” durante su discurso de apertura en la cumbre trilateral.

“Nuestros países tienen numerosos intereses comunes en la resolución de conflictos regionales, incluido, obviamente, el conflicto en Ucrania”, dijo Putin, y agregó que discutió el tema durante reuniones por separado con Xi el miércoles y con Trump el jueves.

“Estoy convencido de que Rusia, Estados Unidos y China, nuestros pueblos, son capaces de hacer una contribución significativa al fortalecimiento de la paz y la estabilidad en todo el mundo, si cooperamos de manera constructiva sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el equilibrio de intereses”, sostuvo.

Por su parte, Trump afirmó que estaba trazando un “rumbo diferente” en política exterior al reunirse conjuntamente por primera vez con sus homólogos de Rusia y China.

Refiriéndose afectuosamente al líder de China, Xi Jinping, y al de Rusia, Vladimir Putin —a quien Trump se dirigió por su nombre de pila—, el mandatario manifestó que creía que entablar relaciones con los adversarios de Estados Unidos podría dar resultados.

“Como presidentes de tres de los países más grandes del mundo, tenemos la responsabilidad especial de mantener un diálogo abierto, respetuoso y productivo sobre temas que afectan no solo a nuestra gente, sino a todo el planeta”, afirmó al inicio de las históricas conversaciones. “Con demasiada frecuencia, los líderes del pasado evitaron hablar con las naciones con las que tenían desacuerdos, y nosotros pensamos lo contrario, y creemos estar seguros de ello”.

Trump afirmó que “ningún problema se ha resuelto jamás” al negarse a hablar con los líderes con quienes existen desacuerdos. “Por lo tanto, la paz nunca se ha forjado reduciendo las oportunidades de diálogo y conversación”, aseveró. “Estamos optando por un camino diferente”.

Señaló que el desarme nuclear sería tema de debate en la cumbre, aunque reconoció que convencer a un país de que se deshaga de sus armas sería difícil. “Una vez que se tienen las armas nucleares, es muy difícil prescindir de ellas”, mencionó. “Así es la vida”.

Y expresó su optimismo de que la resolución de la guerra en Ucrania podría estar cerca: “Creo que están sucediendo cosas. Creo que (Putin) y espero que la otra parte desee que se ponga fin a esa guerra”. Aunque las expectativas de que se produzcan avances importantes en la reunión de este jueves eran bajas, Trump afirmó que era posible.

La reunión trilateral entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping duró alrededor de una hora y media, según la cadena estatal china CCTV. Antes de las conversaciones, los líderes pronunciaron palabras de apertura en las que dijeron que hablarían del desarme nuclear y de la guerra entre Rusia y Ucrania, entre otros temas.

Los tres destacaron la necesidad de diálogo entre las tres principales potencias nucleares del mundo.