La Seremi de Salud de la Región Metropolitana clausuró una clínica estética en Las Condes, ya que realizaba cirugías mayores sin tener resolución sanitaria.

Las autoridades fiscalizaron la clínica “El Pillán SpA” tras recibir una denuncia ciudadana. También se habían reunido antecedentes que fueron entregados por la municipalidad.

En el procedimiento se constató que el establecimiento hacía procedimientos como liposucciones y aumentos mamarios sin tener autorización para ello.

Incluso, se debió derivar a una paciente que ya había sido sometida a una operación de complejidad a un centro asistencial autorizado.

La seremi Pía Venegas detalló: “Hemos encontrado a una paciente siendo intervenida para una cirugía mayor en un pabellón que no posee autorización sanitaria, ni cuenta con las condiciones mínimas para realizar este tipo de procedimientos. Esto pone en riesgo directo la salud y la vida de esta persona, razón por la que hemos solicitado su traslado inmediato a otro recinto que reúna las condiciones necesarias”.

También se verificó que en la clínica había personas que realizaban funciones “sin contar con formación profesional o técnica apropiadas, razón por la cual se remitirán los antecedentes al Ministerio Público”.

La seremi remarcó que “no vamos a permitir que en la Región Metropolitana se lleven a cabo procedimientos que no cumplan la normativa vigente”.

“Como país tenemos un tremendo legado técnico respecto a lo que hemos construido. La ley es clara y vamos a ser tajantes y estrictos en su cumplimiento, porque lo que está en juego es la vida de las personas y la seguridad sanitaria de las comunidades”, afirmó.