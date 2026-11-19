Este miércoles por la noche el Senado terminó la segunda jornada de análisis y votación de la Ley de Prespuestos 2027, aprobando partidas para los ministerios de Seguridad Pública, Medio Ambiente, Transportes, Economía y Hacienda.

En el caso de Seguridad, los parlamentarios visaron los fondos con 23 votos a favor y 3 en contra. Las asignaciones para seguridad municipal fueron rechazadas, por lo que deberán ser revisadas en una Comisión Mixta.

En tanto, se respaldaron los recursos para la Subsecretaría de Seguridad Pública y para los programas Denuncia Segura y Centros Regionales de Atención y Orientación de Víctimas.

Por su parte, Medio Ambiente fue aprobado con 23 respaldos.

La Sala aprobó una indicación para que el ministerio, junto a los de Salud y Educación, conformen una mesa interministerial durante el primer semestre de 2027 para “elaborar e implementar medidas necesarias para resguardar la salud de la comunidad educativa y el medio ambiente, asegurando espacios educativos aptos y libres de contaminantes en los establecimientos educacionales de Calama“.

Por otro lado, los dineros para el Ministerio de Economía fueron aprobados de forma unánime.

Se respaldaron distintas indicaciones que permiten a la Corporación de Fomento (Corfo) implementar la Política Nacional de Construcción Naval 2025-2040.

También se aprobó una enmienda del Ejecutivo que permite a la Corfo apoyar el Comité de Desarrollo Productivo de Biobío en el contexto del plan 2050, y otra que ordena a la entidad informar a la Dipres el destino de sus excedentes de caja.

Durante el análisis de la partida de Transportes, se apoyó la reposición de los gastos variables de la Fiscalización y Control Automatizado de Infracciones, los fondos de apoyo al transporte público y conectividad regional, el Subsidio Nacional de Transporte Público y la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

Por último, los senadores despacharon la partida de Hacienda con 14 votos a favor y 6 en contra.

Al revisar las indicaciones, se respaldaron los fondos para el personal del SII, la Unidad de Análisis Financiero y el Servicio Nacional de Aduanas. También se repusieron los recursos para el programa de Avanzadas Aduaneras.

En la instancia se rechazó una indicación del Gobierno que buscaba eliminar la glosa que determina que “no se podrán destinar recursos del SII a la implementación o administración de mecanismos de declaración y pago de impuestos respecto de plataformas de apuestas en línea u otras actividades que no estén autorizadas para operar en Chile”.

Para esta jornada está previsto revisar y votar los fondos para las carteras de Vivienda, Culturas, Educación, Ciencias, Minería, Mujer, entre otros.